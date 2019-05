Se billedserie Her bliver elevernes ideer præsenteret og der stemmes på dem. Foto: Høje-Taastrup Gymnasium Foto: NICOLAS STJERNSTROEM

Kommunens borgere får glæde af elevidéer

Taastrup - 16. maj 2019

Onsdag var der fernisering på Høje-Taastrup Gymnasium, hvor resultaterne af projektet »Stjerner på Vestegnen blev præsenteret.

100 elever på gymnasiet har den seneste tid arbejdet med et designprojekt, hvor de skulle udtænke ideer til nyt design af skolens kantine og udearealer i et samarbejde med arkitektvirksomheden arki_lab.

Og denne onsdag blev finaleideerne præsenteret og der skulle stemmes om, hvilke to ideer, en for kantinen og en for udearealerne, der skal arbejdes videre med.

Især planerne for udearealerne er relevant for flere end bare eleverne, da tankerne er, at det skal benyttes af alle beboere og gæster i området.

Rasmus Frisk, der er partner i arki_lab, præsenterede de i alt fire finaleideer for forsamlingen og sluttede af med opfordringen:

- Tænk godt over, hvor I sætter jeres stemme. Det er næsten som at stemme til folketingsvalget - jeg synes bare, der er nogle bedre valgmuligheder her, sagde han.

Også Nabil Chaabane, der byplanlægger og projektleder i Høje-Taastrup Kommune, var mødt op til arrangementet. Fra talerstolen fortalte han, at kommunen er meget interesseret i planerne for udearealerne, da det nye design kan være med til at skabe bedre sammenhæng mellem Høje-Taastrup Gymnasium og de omkringliggende områder.

- Når I laver sådan noget her, er det ikke ligegyldigt - det betyder faktisk noget, mindede han eleverne om.

Vinderidéen i forhold til udearealerne er at lave et sundhedsspor med forskellige installationer, der inviterer til aktivitet eller ophold på vejen. Elevernes ideer inkluderer blandt andet motionsredskaber, trampoliner, gynger, hængekøjer og et aktivitetsbjerg.

I idéerne til kantinen har der været fokus på hygge og fordybelse med bl.a. hængestole, planterammer og lektiebåse.

I slutningen af juni kommer arki_lab ud på gymnasiet for at præsentere den endelige designplan for kantinen og udearealerne, og håbet er, at man på den anden side af sommerferien så småt kan gå i gang med at realisere nogle af idéerne, men der er stadig brug for flere midler, hvis hele planen skal implementeres.