Kommunen tjener på lockout: Pengene skal dække budgetunderskud

Taastrup - 21. marts 2018 kl. 13:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune kan spare mange penge, hvis den truende konflikt ender med strejke og lockout, da en lang række ansatte så ikke skal have løn. Men pengene bliver i givet fald ikke reserveret til de ramte områder, men bruges til at dække budgetoverskridelser. Det besluttede et flertal i Høje-Taastrup byråd i tirsdag aften, skriver DAGBLADET Roskilde.

Socialdemokratiet og Enhedslisten havde ellers foreslået, at en eventuel besparelse på løn ved en konflikt ikke skal tilgå kommunekassen, men at pengene skal fastholdes inden for de respektive områder, altså på den enkelte skole, institution mv.

- Det er vigtigt at sende et signal til alle de medarbejdere, der risikerer at blive ramt af det her, at de ikke kommer til at blive straffet dobbelt - at når de kommer tilbage på arbejdet, så risikerer de også, at det, der skulle gøre, at der var råd til at give dem overarbejde, er væk. Hvordan skal de ellers få indhentet alt det, der er gået tabt i perioden, sagde Peter Faarbæk (S) på byrådsmødet om baggrunden for forslaget.

Der var dog ikke opbakning fra de øvrige partier. De Konservative påpegede, at man ikke kan se de konfliktramte områder isoleret i forhold til resten af kommunens økonomi, og at det derfor ikke giver mening af øremærke en eventuel besparelse. Eksempelvis står Høje-Taastrup over for en stor økonomisk udfordring på det specialiserede voksenområde, hvor der er et merforbrug på over 26 millioner kroner. Det presser den såkaldte serviceramme - loftet for, hvor mange penge kommunen må bruge på driften - og det kan have konsekvenser for alle områder af kommunen.

- Vi kan derfor risikere at bringe os i den situation, at vi giver nogle midler tilbage til skolerne og daginstitutionerne efter konflikten, men at vi så 14 dage senere kommer og kræver nogle andre midler, fordi vi skal lave besparelser, sagde borgmester Michael Ziegler (K) og understregede, at ingen dog håber, at det ender i en konflikt.

De Konservative foreslog dog, at en eventuel besparelse i forbindelse med en konflikt bruges til at rette op på underskuddet på servicerammen. Hvis der derefter er penge tilovers, vil de blive prioriteret af byrådet, så de »gør størst mulig gavn for borgerne«, lød forslaget, som fik opbakning fra Dansk Folkeparti, Lokallisten og Radikale Venstre.

- Med det overforbrug, vi har på servicerammen, risikerer vi snart en sanktion fra Folketinget. Får vi den, så skal vi ud og hente pengene et andet sted. Så skal vi måske ud og spare på de områder, vi ellers gerne vil holde hånden over, sagde Lars Prier (DF).

Under lærerlockouten i 2013 endte Høje-Taastrup Kommune med et mindreforbrug på i alt 9,7 millioner kroner, som blev givet tilbage til skolerne. Men denne gang rammer lockouten langt bredere end kun skoleområdet, og der er derfor langt op til en langt større »besparelse«.

Michael Ziegler påpegede, at hvis der er penge tilbage, efter underskuddet på servicerammen er dækket, så kan byrådet prioritere at give penge til de områder, hvor bunkerne er blevet større under en konflikt. Men der er også andre områder, hvor det ikke giver lige så meget mening.

- For eksempel på daginstitutionsområdet kan vi jo ikke komme og sige til forældrene, at nu har der været dage, hvor I ikke fik passet jeres børn, så nu tager vi dem også om natten, sagde borgmesteren og påpegede, at en 1:1-model derfor ikke nødvendigvis er den rigtige model.