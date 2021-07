Det er arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S der har stået for opførslen af parkstrøget, men det er Høje-Taastrup Kommune, der fremover skal vedligeholde det. Illustration: COBE

Kommunen overtager parkstrøg: Så meget koster det at holde

Det er dog ikke gratis at vedligeholde så stort et område. Omkring 200.000 kroner om året ventes vedligeholdelsen at koste. Det indebærer blandt andet udgifter til rengøring og opsamling af affald.

Det forventes, at strøget vil tiltrække mange mennesker over det meste af døgnet, og derfor er vurderingen, at området vil kræve et højere vedligeholdelsesniveau for at fremstå præsentabelt i forhold til andre grønne områder og pladser.