Ole Rømers Vej i Sengeløse er jævnligt blevet oversvømmet ved større regnmængder, og derfor måtte kommunen købe lidt jord for at sikre en holdbar løsning.

Send til din ven. X Artiklen: Kommune køber jord - til regnvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune køber jord - til regnvand

Taastrup - 22. januar 2021 kl. 06:15 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En løsning til at forhindre gentagne oversvømmelser af Ole Rømers Vej i Sengeløse har vist sig ikke at være tilstrækkelig, så nu har Høje-Taastrup Kommune købt lidt ekstra jord for at gøre løsningen langtidsholdbar.

- Der har været store problemer med oversvømmelser, og det er en risiko i forhold til trafiksikkerhed. Derfor besluttede vi allerede tilbage i 2018 at sætte 300.000 kroner af til en løsning på problemet, fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

Løsningen bestod i at sikre afvanding mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose ved hjælp af et 190 meter langt kloakrør.

Den løsning blev lavet i 2019, men det har vist sig nødvendigt at lave en større bassin-kapacitet. Derfor har kommunen altså købt et 864 kvadratmeter stort areal i forlængelse af projektet for at kunne udvide bassinet til regnvand.

Høje-Taastrup Kommune har betalt 100 kroner per kvadratmeter, så der er altså betalt 86.400 kroner for grunden - et beløb, som kunne afholdes inden for den allerede afsatte ramme.