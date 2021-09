Kommune indgår forlig med rådgiver efter fejludbud

Snart står et splinternyt hus med skole og institutioner til over 500 millioner kroner klar til at tage imod børn og voksne.

- Hvis vi følte, at vi kunne få alle pengene hjem, ville vi have gået efter det fulde beløb. Jeg tror, at hvis man skal gøre det bedste for borgerne, så er det at indgå et forlig i stedet for at bruge penge på advokatbistand og risikere at tabe sagen i en eventuel retssag, siger borgmester Michael Ziegler.