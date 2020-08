Kommune får alvorlig kritik for manglende sletning af persondata

Høje-Taastrup Kommune oplyste, at kommunen havde forsøgt at få sin databehandler til at slette oplysningerne, og at det var databehandlerens forhold, der gjorde, at det trak ud med at få foretaget sletningen.

»Ved sin afgørelse har Datatilsynet lagt vægt på, at der gik næsten et år, fra klager anmodede Høje-Taastrup Kommune om, at oplysningerne blev slettet, til dette blev gennemført, og at kommunen som dataansvarlig skal sikre, at den registreredes rettigheder bliver iagttaget. Dette indebærer blandt andet, at den dataansvarlige skal bruge en databehandler, der kan stille de fornødne garantier for, at der kan gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer beskyttelsen af de registreredes rettigheder,« lyder det i afgørelsen.