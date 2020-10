Kommune er glad for p-kontrol

Det er lidt over et år siden, at et parkeringskorps gjorde sit indtog i Høje-Taastrup Kommune.

- Vi synes godt om det, og det fungerer godt, selvom ikke alle synes, det er fedt at få en afgift. Vi gør det jo ikke for at jagte folk, men for at sikre, at folk parkerer hensigtsmæssigt. I Taastrup bymidte er de glade for parkeringskontrollen, for der er mere flow i gaden, siger Jørgen Lerhard og fortsætter.