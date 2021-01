Med partnerskabet forpligtiger Høje-Taastrup Kommune sig til at stille særlige krav til eksempelvis miljø og bæredygtighed inden for 12 udvalgte områder. Inden for udstyr til storkøkkener er det blandt andet krav til blandt andet køle- fryseskabe, kaffeautomater, opvaskemaskiner, emhætte og ventilation samt krav til emballage. Foto: Kim Rasmussen

Kommunale indkøb skal være bæredygtige og klimavenlige

Klima, miljø og bæredygtighed står fortsat højt på dagsordenen i Høje-Taastrup Kommune.

For nylig tog byrådet i kommunen endnu et skridt ned ad den grønne sti, efter politikerne har godkendt at kommunen indgår i et såkaldt "Partnerskab for Grønne Indkøb", der er skabt under Miljøministeriet for at femme at offentlige indkøb bliver mere grønne.