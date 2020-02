Komiker afdansker sig selv

Omar Marzouk er tilbage. Efter 5 år med andre projekter er komikeren klar til at gå på scenen igen med et spritnyt comedy-show, som har fået titlen »Afdanskningsbal«.

Det bliver en aften, hvor Omar vil forsøge at gøre os alle - især ham selv - til bedre danskere. Et comedy-show hvor han vil tage gassen og hysteriet ud af indvandrerdebatten og gå hele vejen for at afklæde nationalismens grimme sider, men hvor det også er overvejende sandsynligt, at han ender med at afklæde sig selv.