Kom til filmshow for børn

Søndag den 20. september er der film i Medborgerhuset. Det sørger filmklubben Hanen & Hønen for. Der vises tre forskellige film for byens børn og unge. Og det er helt gratis at deltage - men det kræver, at man klikker ind på filmklubben hjemmeside www.filmklubben.online og sikrer sig en adgangsbillet, som skal vises ved indgangen - hvor både håndspritten står klar. Og der er den fornødne afstand mellem stolene - så risikoen for smitte reduceres så meget som muligt. På hjemmesiden kan du se, hvilke film der vises i løbet af filmdagen.