Billedet er fra haven i Klovtoftegade 30. Foto: Annette Lorentsen

Kom og se insektvenlige haver

Taastrup - 07. august 2021 kl. 07:20 Kontakt redaktionen

Mandag den 9. august og tirsdag den 10. august, begge dage kl. 18-20, er der mulighed for at blive inspireret af haveejere, der har gjort deres have mere venlig over for sommerfugle, bier og andre insekter.

Mandag er der åben have hos Bente Vinterlund Olsen på Baunevej 100 i Taastrup og hos Johan Galster Thorsager 4, i Reerslev.

Tirsdag kan man besøge Annette Lorentsen, Klovtoftegade 30 i Taastrup og Nina Vejlsted, Spiræavej 8 i Fløng.

Her er værterne klar til at fortælle lidt om hvordan de har grebet opgaven med at indrette haven an og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

For at alle får udbytte af arrangementet, skal man tilmelde sig forinden. Det sker via hoeje-taastrup@dn.dk.

Det er DN-Høje-Taastrup der, i samarbejde med Miljø- og EnergiCentret, står for arrangementet, der skal bakke op om kommunens hensigter om at blive mere vild.