Kom med til første ræs på verdens største bane

Taastrup - 24. januar 2020 kl. 15:16 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag blev den nye Racehall CPH for første gang vist frem for offentligheden, da blandt andre Jan Magnussen var med til et smugkig på, hvad der målt på køreareal er verdens største indendørs gokartbane.

Her fik sn.dk et smugkig på banen og området, og det var sågar muligt at prøve en tur på banen.

- Vi har gjort meget for at indrette en bane, der er både sikker og spændende at køre på - og hvor der er plads til at overhale. Vi vil gerne have, at alle får en god og sjov oplevelse, men også at de lærer noget, fortæller direktør i Racehall CPH, Flemming Grene Thomsen.

Åbner 1. februar Den officielle åbningsdag er den 1. februar, og allerede nu kan fartglade kvinder og mænd booke en tid til at køre de benzindrevne gokarts.

Torsdag var tidligere formel 1-kører Jan Magnussen med til at vise banen frem, og han er glad for, at der kommet et sådan tiltag til området.

(artiklen fortsætter under videoen)

- Det er et oplevelsessted. Jeg er startet i Roskilde, hvor jeg er opvokset, og når der er sådanne tiltag i min baghave, så vil jeg støtte det. Det er fantastisk at køre, og jeg glæder mig til at besøge stedet med venner og familie, siger Jan Magnussen.

Han vil sammen med årets motorsportsfund 2019, Frederik Vesti, deltage i åbningsfesten og køre om kap med gæsterne.

Verdens største indendørs gokartbane

er klar til åbning den 1. februar.

22 sving Selve racehallen har været klar et stykke tid, og de seneste måneder er gået med at klargøre administrations-, konference-, restaurant- og baneområdet í det store raceområde på 75x135 meter.

Ifølge Racehalls hjemmeside er banen 1250 meter lang og 13 meter bred, og det giver masser af plads til at overhale, og selvom der er 35 gokarts på banen på samme tid.

Banen har 22 sving og en langside på 125 meter, og der er både udfordringer for begyndere og øvede.

På sigt er det planen, at der skal køre el-gokarts på banen. Det er tænkt ind i byggeriet, så det bliver relativt nemt at omstille sig, når teknologien er klar til det.

Bilerne på banen har en topfart

Klar til en bid mad Udover at få stillet trangen til at køre stærkt, åbner også Sallie´s Race Lounge på stedet, så der også er mulighed for at få stillet sulten, som også er åben, selvom man ikke er fartglad.

Den nye Racehall ligger i et område, der er udlagt til regionalt fritidsområde, og ejerne af Racehall ejer også arealet omkring den nye gokartbane, men hvad de gør med det, vides endnu ikke.

