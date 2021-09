Bliv valgtilforordnet til Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021, og hjælp borgerne ind i stemmeboksen. Foto: Kasper Ellesøe

Kom backstage til det kommende valg

Taastrup - 10. september 2021 kl. 19:22

Er man interesseret i politik, og kunne man tænke sig at være helt tæt på det kommende kommune- og regionsrådsvalg, så har man nu en spændende mulighed for at blive valgtilforordnet. Traditionelt er den valgtilforordnede udpeget af de politiske partier i Byrådet, men nu har man chancen for at byde ind som kandidat til jobbet.

Som valgtilforordnet skal man være med til at sikre, at valghandlingen foregår korrekt, eksempelvis ved at krydse vælgerne af på valglisten, udlevere stemmesedler og tælle stemmer op, når valget er slut.

Man skal være med til at hjælpe valgstyrerne, der er ansvarlige for valgstedet, og som vil være lokalpolitikere.

Man får på nærmeste hold mulighed for at opleve, hvordan demokratiet fungerer i praksis på valgdagen.

Som tilforordnet vil man modtage en skattepligtig diæt samt gratis forplejning på valgdagen. Man skal selv sørge for transport til og fra valgstedet.

Man skal møde ind enten klokken 7.30, 11.45 eller 19.30 og være der, til stemmerne er talt op på valgdagen. For at kunne blive valgtilforordnet, skal man bo i Høje-Taastrup Kommune og være stemmeberettige og skal desuden opfylde ét af nedenstående krav:

- Har dansk indfødsret,

- Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU,

- Er statsborger i Island eller Norge,

- Har uden afbrydelse haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen, eller

- Er britisk statsborger, der er bopælsregisteret i CPR pr. 31. januar 2020, og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Det er en fordel, at man har flair for IT, da der bruges digitale valglister. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.htk.dk/valg, hvor man skal give en kort motivation for, hvorfor man ønsker at blive valgtilforordnet.

Sidste frist for ansøgning om at være valgtilforordnet er fredag 1. oktober 2021.