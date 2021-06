Se billedserie Normalt må Opera Hedelands publikum følge med på afstand, som her til den udsolgte premiere på Carmen i 2019. I år kan avisens læsere vinde adgang til en rundtur backstage. Foto: Mikal Schlosser Foto: Mikal Schlosser

Send til din ven. X Artiklen: Kom backstage i Opera Hedeland: Vind unik oplevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom backstage i Opera Hedeland: Vind unik oplevelse

Taastrup - 09. juni 2021 kl. 06:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Atmosfæren vil være endnu mere intens end normalt, efter lang tid med corona-nedlukning. For publikum, sangere, musikere, sceneteknikere og alle andre vil årets forestilling i amfiteatret i Hedeland være noget særligt.

Sitrende spænding hos sangere og musikere. Hektisk aktivitet både på og bag scenen. Nyttig operaviden. Og sjove og spændende anekdoter.

Alt sammen kan opleves, hvis man vinder en gratis tur bag kulisserne i Opera Hedeland, når sangere og musikere den 4. august laver sidste gennemspilning ved generalprøven på årets opera, Verdis Rigoletto, før premieren.

Fem læsere af Lokalavisen Taastrup kan få den store oplevelse, sammen med en ledsager. Det sker ved at deltage i konkurrencen på avisens hjemmeside www.sn.dk/taastrup

Klik ind på konkurrencebanneret på forsiden og udfyld den elektroniske kupon. Sidste frist for at deltage er den 20. juni - og vinderne får direkte besked på mail.





Artiklen fortsætter under billedet.

Der er kun glimtvise kig til orkestergraven, når man besøger Opera Hedeland. Nu får avisens læsere mulighed for at komme helt tæt på, når vi udlodder billetter med rundvisning backstage. Foto: Mikal Schlosser

Viser rundt Opera Hedeland høster fornemme anmeldelser år efter år. I denne sæson er forventningerne efter en corona-pause ekstra store, når tonerne fra den kendte og evigt relevante operaforestilling Rigoletto fylder luften i Hedeland Naturpark.

Forestillingen har premiere den 6. august, men otte heldige læsere af Vestegnen får sammen med en ledsager, en helt unik mulighed for et helt særligt smugkig til generalprøven onsdag den 4. august kl. 20.

- Vi afholder altid generalprøve onsdag før premieren. På det tidspunkt er stort set alt på plads, så oplevelsen kommer meget tæt på den færdige produktion. I år får en lille flok læsere mulighed for at komme med og opleve den særlige spænding blandt de medvirkende lige før det går løs, fortæller operachef Claus Lynge.

Fra kl. 19 og frem til musikken starter kl. 20 vil han vise læserne rundt på sceneområdet og undervejs fortælle om stedet og forestillingen. Der vil blandt andet være små insider-tips til, hvad man med fordel kan kigge og lytte særligt efter i operaen.

Fakta: Kom backstage i opera Hedeland Man deltager i konkurrencen om de 5 x 2 pladser ved at gå ind på www.sn.dk/taastrup - klik på konkurrencebanneret og udfyld den elektroniske kupon.



Arrangementet er onsdag den 4. august. Der er start kl. 19 med rundvisning, fortælling og anekdoter i Hedeland.



Operaen starter kl. 20 og slutter kl. 22.45.



Det er Verdis evigt relevante opera Rigoletto, som Opera Hedeland opfører.



Hovedpartiet synges af den svenske baryton Fredrik Zetterström



Opera Hedeland er Øresundsregionens største amfiscene og Danmarks største permanente udendørsscene.



Der knytter sig en særlig historie til dette års forestilling. Da Opera Hedeland åbnede i 2002 var det netop med Verdis berømte Rigoletto.



Opera Hedeland følger myndighedernes Covid-19-anbefalinger nøje.

En del af opgaven for Opera Hedeland er at give flere mod på genren, som af uindviede kan have et skær af at være noget svært eller mærkeligt. Derfor opfordrer Claus Lynge læsere, som normalt bekender sig til andre genrer, til at give operaen en chance.

- Vi opfører opera i stor skala, så scenen byder ikke blot på smuk musik, men er også en virkelig flot visuel oplevelse. Samtidig satser vi også gerne på de store klassiske mesterværker, som er forholdsvis lette at gå til, siger Claus Lynge.

Netop årets forestilling har det hele. Giuseppe Verdis operaforestilling Rigoletto er både barsk, rørende og fuld af smuk musik. Artiklen fortsætter under billedet.

Operachef Claus Lynge er guide på rundvisningen, der blandt andet går forbi orkestergraven. Foto: Anders Ole Olsen

Ikke for sarte sjæle Handlingen i operaforestillingen er baseret på skuespillet »Le roi s'amuse« af Victor Hugo. Et værk, Verdi selv kaldte for det største drama i moderne tid.

Operaen rummer den smukkeste musik og en af tidens mest kendte operaarier, »La donna è mobile« (kvinder er lunefulde).

Rigoletto udspiller sig i den oprindelige udgave ved Hertugen af Mantuas hof. Rigoletto er hofnarren, som manipulerer og sætter fælder op i bestræbelserne på at behage den magtfulde og kvindeglade hertug.

Da hertugen fatter interesse for Rigolettos datter, Gilda, glider kontrollen imidlertid narren af hænde. Det avancerede rænkespil, han sætter i værk for at beskytte datteren, fejler grumt.

Rigoletto er ikke en operaforestilling for de svaghjertede. Den betegnes ofte som en af tidens mest barske og censorerne havde da også svære problemer med Rigoletto. Den udstiller på utvetydig vis hertugen som aldeles blottet for moral, og med få andre ting end sex og magt på hjernen

Rigoletto er flere gange fremskrevet med den manipulerende hofnar som en moderne spindoktor.

I Opera Hedelands opsætning indtager den svenske baryton, Fredrik Zetterström rollen som Rigoletto, mens partiet som datteren Gilda synges af tyske Marie Heeschen. Den kendte danske tenor, Peter Lodahl, synger op mod begge i rollen som Hertugen af Mantua.

Totaloplevelse At være i Opera Hedeland er en totaloplevelse, hvor der er en særlig stemning og atmosfære.

Før forestillingen hygger mange sig med madkurve og måske et glas vin i de grønne omgivelser. Og derefter er publikum klar til at sætte sig i de magelige stole på græskanterne, med udsigt til både forestillingen og til Hedelands naturlandskab. Og helt særligt bliver det, når aftenen sænker sig over landskabet og projektørerne på scenen overtager.

Det helt centrale er naturligvis, hvad der sker på scenen. Her er der sørget for en høj kunstnerisk kvalitet hos både operasangere, orkester, kor og andre medvirkende. Opera Hedeland er i mange år blevet rost for sit høje kunstneriske niveau, og også til årets forestilling er det lykkedes at tiltrække fremragende sangere.

Rigoletto opføres i Opera Hedeland den 6., 13. og 14. august. august 2021. Man kan se meget mere og købe billetter på www.operahedeland.dk

relaterede artikler

Opera Hedeland gør sig klar til at spille Rigoletto i august 27. marts 2021 kl. 19:01

Populær opera går digitalt: Vil ramme de unge 19. januar 2021 kl. 08:17

Opera i en corona-tid: Oplev Figaros Bryllup i sikker afstand 05. november 2020 kl. 05:58