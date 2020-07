Kørte ind i kassevogn med en pæn promille

En 49-årig kvinde er blevet sigtet for spirituskørsel, efter hun sent mandag aften påkørte en parkeret kassevogn på Taastrup Hovedgade.

Vestegnens Politi og Beredskab 4K i Taastrup rykkede til stedet mandag aften klokken 23.32.

Kvinden kom kørende ad Taastrup Hovedgade, og omkring nummer 158 "snittede" hun en kassevogn, der holdt parkeret i vejsiden. Ingen personer kom noget til, men der skete en del materiel skade på kvindens bil.

Patruljen fra Vestegnens Politi bad kvinden om at puste i et alkometer, og det gav udslag på en relativ høj promille. Den 49-årige kvinde blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Hun blev efterfølgende kørt til politigården i Albertslund, til udtagelse af blodprøver, som vil vise den præcise promille.