Se billedserie Købmand Henrik Andersen, der har Meny i Blåkildecenteret, kunne i weekenden fejre 30 års jubilæum med et brag af en jubilæumsfest over tre dage. Privatfoto

Købmandsjubilæum fejret med livemusik og smagsprøver

Taastrup - 07. maj 2018 kl. 16:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over tre dage i sidste uge blev Henrik Andersens 30 års jubilæum som købmand fejret ved Meny i Blåkildecenteret.

Mange mennesker var dukket op for at fejre købmanden, der har haft butikken i mere end tre år og drevet sammen med hustruen Jette Hoffmann Andersen.

Der var slået et telt op på parkeringspladsen ved Blåkildecenteret, der var grill og masser af smagsprøver på blandt andet fiskefrikadeller, laks og oksekød, ligesom der var fiskeauktion og krabbevæddeløb og mulighed for at klappe en fisk.

I et fyldt telt var der underholdning med Lune Carlsen med Jan Carlsen i spidsen for jambandet, der spiller og lyder som Kim Larsen.

Og alt det var med til at fejre købmanden, der også regner med, at han om 10 år kan holde endnu en fest.

»Jeg satser også på at nå et 40 års jubilæum om 10 år,« sagde Henrik Andersen i et interview i forbindelse med jubilæet.

Og efter fejringen var han taknemmelig.

»Tak til alle kunder og personale for en fantastisk dag, og tak for alle gaverne,« lyder det fra købmanden.



