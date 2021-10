Denne gang er det FB Gruppen og byggepartneren Ingcon, der sælger et projekt med 217 lejligheder. Foto: Visualisering, FB Gruppen

Køber endnu et boligprojekt: 217 lejligheder på vej

Taastrup - 26. oktober 2021 kl. 06:39 Kontakt redaktionen

I 2014 udviklede Arkitema den oprindelige masterplan for kvarteret Nærheden i Hedehusene. Her var Høje-Taastrup Kommunes vision at udvikle de tidligere Spændbeton-arealer til en helt ny bydel med en stærk kombination af et levende, tæt byliv og forstadens kvaliteter i form af blandt andet let adgang til naturen og den friske luft.

De seneste år er den vestlige del udviklet af forskellige bygherrer, og et af de sidste byggefelter blev for nyligt solgt af FB Gruppen i Sjælsø Management til hollandske Orange Capital Partners. Den handel er nu blevet fulgt op af en ny handel, hvor OCP igen investerer i Danmark og endda i samme område.

OCP investerer i Søkvarteret Denne gang er det FB Gruppen, som sammen med sin sædvanlige byggepartner Ingcon A/S sælger et DGNB Guld-certificeret projekt med 217 lejligheder fordelt på knap 19.000 kvadratmeter.

- Investeringen markerer startskuddet på helhedsprojektet Søkvarteret, som vi frem mod 2028 skal udvikle med 1.600 boliger, fællesområder, et kvarterhus, en daginstitution, et kontorfællesskab, livgivende søer og masser af dejlig natur, fortæller administrerende direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

Nærhedens særlige blanding af bolig- og bygningstype skal forstærkes og videreudvikles i Søkvarteret, der skal opleves som en levende og varieret bydel.

- Efter de meget positive forhandlinger, vi oplevede med FB Gruppen om købet af Teglbakken på den vestlige del af Nærheden, var det naturligt også at drøfte mulighederne for at investere i det attraktive Søkvarter på den østlige del af området. Ud over nærheden til Hovedstadsområdets attraktioner og aktiviteter gør den sammenhængende helhedsplan - med boliger i høj kvalitet og de grønne værdier - boligerne meget attraktive, siger Managing Director Joris Voorhoeve fra Orange Capital Partners.