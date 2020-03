Artiklen: Knivstik i nakken: To mænd anholdt for drabsforsøg

Knivstik i nakken: To mænd anholdt for drabsforsøg

Ifølge politiets efterforskning, overfaldt de to mænd, sammen med flere andre gerningsmænd, en 22-årig mand på en p-plads ud for Skagensgade 3 i Høje Taastrup fredag den 20. marts kl. ca. 19.45.

Vestegnens Politi har anholdt to mænd på 24 og 27 år, som mistænkes for drabsforsøg på en 22-årig mand fredag aften i Høje Taastrup.

Politiet leder efter yderligere gerningsmænd

Siden drabsforsøget har Vestegnens Politi efterforsket sagen intensivt og det er på baggrund af den efterforskning, at politiet onsdag aften kunne anholde de to mænd.

- Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes at anholde to mistænkte i denne grove sag. Det er dog vores vurdering, at der fortsat er gerningsmænd på fri fod i denne sag og derfor forsætter efterforskningen, siger politikommissær Henrik Hougaard.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstiller i løbet af formiddagen de to mænd i Retten i Glostrup. Her vil der blive bedt om lukkede døre.Af hensyn til den forsatte efterforskning har Vestegnens Politi ikke yderligere kommentarer i sagen.