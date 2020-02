Klub starter nyt tilbud for alle

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde Five-a-side Håndbold her i FHH90, for vi ved, at der er et stort potentiale i vores lokalmiljø med tidligere spillere og andre, der er glade for boldspil. Men vi har ikke tidligere haft et tilbud til dem - det har vi nu, siger formand for FHH90 Lisbeth Hilstrøm og fortsætter: