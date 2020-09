Klub indgår historisk sponsoraftale

Aftalen indebærer blandt andet, at Home-logoet kommer til at pryde klubbens 1. holds kamptrøjer. Derudover vil man heller ikke være i tvivl om, hvem der er hovedsponsor i klubben, når man i fremtiden træder ind på klubbens hjemmebane.

- Det ligger os meget på sinde, at de aftaler, vi indgår er samarbejdsaftaler og ikke »bare« sponsorater. Derfor er aktiveringen af sponsoratet den vigtigste faktor for os, siger sponsoransvarlig i klubben, Simon Cuber.

- Jan og Paulo kommer uden tvivl til at blive en naturlig del af FHF-familien. Deres passion for fodbold, foreningsliv og for at gøre en positiv forskel i lokalområdet skinner klart igennem, siger Mathias Hansen, formand for Fløng-Hedehusene Fodbold.