Jesper Henriksen fra Spar Nord i Roskilde overrækker checken til Karsten Weikop fra TIK Floorball.

Klub får penge til nyt udstyr i en sport for alle

Taastrup - 26. december 2020 kl. 09:49 Kontakt redaktionen

Trods nedlukning er der lys hos TIK Floorball, der er den nyeste aktivitet i TIK.

Inden al idræt blev lukket ned på grund af høje smittetal fik TIK Floorball nemlig besøg af Jesper Henriksen, som er direktør i Spar Nord i Roskilde.

Med sig havde han en check på 10.000 kroner fra Spar Nord, som skal gå til udstyr til foreningen.

I TIK Floorball spiller man motions-floorball, hvilket betyder, at man spiller floorball på en mindre bane og med mindre mål end normalt.

Karsten Weikop, som er initiativtager, udtaler:

- Det har vist sig at være en glimrende måde at få nye folk på 20+ år ind i sport, da det er en sportsgren, som er nem at gå til. Floorball er for alle. Samtidig giver det mulighed for, at mænd og kvinder kan spille sammen. Således er en en tredjedel af medlemmerne kvinder, mens en tredjedel af spillerne ikke var aktive i en idrætsforening før de startede til floorball, siger Karsten Weikop.

I øjeblikket er floorball gået i vinterhi som al anden indendørs sport, men Jette Hansen, som er den anden initiativtager, siger:

- Vi har ikke reklameret efter sommerferien, men alligevel har vi været i stand til at fastholde en medlemsskare på 25. Vi håber, når corona'en slipper sit tag, at tilskuddet fra Spar Nord kan hjælpe med at få medlemstallet op på 50 og på sigt starte ungdomshold op, siger hun.

TIK Floorball startede for et år siden, ved at man fik en opfordring fra DGI Midt og Vestsjælland til at starte floorball op i TIK som en del af DGI's og Høje Taastrup Kommunes samarbejde om »Bevæg dig for Livet«, og Høje Taastrup Kommune har en vision om at få flere til at blive aktive i kommunens foreninger

Pengene til udstyr blev klaret med lån fra TIK Gymnastik og med tilskuddet fra Spar Nord er man nu er i stand til at betale lånet tilbage, få ekstra udstyr og endda få trænere på kursus.

TIK Floorball træner hver mandag og onsdag på Mølleholmskolen.