Klub bliver midlertidigt digital efter smitteudbrud

Taastrup - 30. november 2020 kl. 15:06 Af Kasper Ellesøe

Fritidsklubben Engvadgård i Fløng er i øjeblikket ramt af flere smittetilfælde og medarbejdere, der er hjemme i karantæne.

Derfor har man nu valgt at gøre klubben digital foreløbig indtil og med torsdag, og det betyder, at klubben fysisk er lukket indtil da.

Det fortæller leder Pia Knudsen.

- Vi går med livrem og seler for at stoppe smittekæderne og for at undgå, at flere børn og deres familier bliver smittet. Så det er af sikkerhedsmæssige årsager, at vi nu bliver digitale i nogle dage, siger Pia Knudsen.

Hun fortæller, at hun ikke præcist ved, hvor mange børn der er smittet, men seks medarbejdere er hjemme i karantæne, fordi de anses som nære kontakter, der har været tæt på smittede børn.

- Det er ikke et alarmerende antal smittede, men vi skal have brudt smittekæderne. Når man har med børn og unge at gøre, kan man ikke holde afstand, og derfor er medarbejderne også hjemme og skal testes. Så snart kæderne er brudt, åbner vi igen, og det kan godt være, at det bliver tidligere end fredag, siger Pia Knudsen.

De børn og unge, der går i klubben, kan fortsat deltage i klubaktiviteter. Der vil blandt andet fortsat være E-sport og i anledningen af julen, vil der være kalender trækning.

- Selvom medarbejderne er hjemme, er de stadig på arbejde, og de er ved at finde på aktiviteter, så der sker noget for børnene. Man kan lave en masse digitalt, man kan bare ikke nærvær, men det er sådan vores verden er lige nu, siger Pia Knudsen.

I foråret havde Engvadgård også digitale aktiviteter, da den fysiske klub var lukket helt på grund af corona-situationen.

I et opslag på klubbens Facebook-side opfordrer Pia Knudsen til, at man giver hende besked, hvis man går i klubben og bliver testet positiv for Covid-19.