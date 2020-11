Se billedserie - Unge mennesker med hænderne godt skruet på, dem skal vi bruge, alt andet er spild af gode ressourcer, siger Tom Ewers, der her sammen med Andreas Hansen (tv.) og Simon Pihl. Foto: PR/Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Kloakmester hyldet: Hjælper unge videre i livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kloakmester hyldet: Hjælper unge videre i livet

Taastrup - 26. november 2020 kl. 12:17 Kontakt redaktionen

Ordblindhed eller autisme er ingen hindring for at blive en dygtig og vellidt håndværker - bare man får lidt ekstra støtte.

Sådan lyder devisen hos Sydkystens Brolægning og Kloak, som er dette års modtager af Høje-Taastrup Erhvervspris.

Her har direktør Tom Ewers gennem tiden hjulpet flere unge videre i uddannelse eller arbejde, og nu bliver han hædret for sin store indsats gennem tiden - en hæder, han er utrolig glad for, og som han håber, kan inspirere andre virksomheder.

- Jeg håber, at andre virksomheder i højere grad vil gøre den investering at ansætte unge med særlige behov, for som virksomhed får du tifold igen. Unge mennesker med hænderne godt skruet på, dem skal vi bruge, alt andet er spild af gode ressourcer, siger Tom Ewers.

Stolt af de unge Tom Ewers har blandt andet været erhvervsmentor for Simon Pihl og Andreas Hansen, som nu er færdiguddannede og arbejder i hans virksomhed i Hedehusene. Simon scorede et 12-tal til den afsluttende rørlæggerprøve, og Andreas er ligeledes uddannet rørlægger med en flot tredjeplads til DM.

- Jeg er rigtig stolt af dem, de er begge dygtige og engagerede - lige så dygtige som mine andre medarbejdere - og jeg kan altid regne med dem. Selvfølgelig har det været et ekstra arbejde i begyndelsen, hvor en morgenopringning eller et besøg hos for eksempel Andreas ofte var nødvendigt for at sikre fremmøde, men det har været indsatsen værd, siger Tom Ewers, der ikke lægger skjul på, at han stiller høje krav til alle sine medarbejdere.

Det er Sydkystens Brolægning og Kloak, som er modtager af dette års Erhvervspris i Høje-Taastrup. Her er det direktør om Ewers og driftsleder Martin G. Hansen sammen med to af de unge, der startede i praktik og nu er ansat i firmaet, Andreas Bislev Hansen og Simon Pihl (th.). Prisen blev overrakt ved en corona-venlig ceremoni i morges. Foto: PR

Tom Ewers har som erhvervsmentor fået en særlig rolle i Simons og Andreas liv, og han bliver også mere involveret i deres liv i forhold til sine øvrige medarbejdere. Det kan handle om alt fra gode råd i forbindelse med et boligkøb eller støtte til for eksempel en forsikringssag, men det gør han hellere end gerne. Og glæden er gengældt:

- Det har betydet alt for mig at få denne chance. Jeg har atypisk autisme og er ordblind, så det kan være svært at finde en læreplads for sådan en som mig, jeg er jo ikke som gennemsnittet ... Jeg er ret unik, siger Andreas med et smil.

Simon bygger nu videre på sin rørlæggeruddannelse og er ved at blive anlægsinstruktør. Han var ligesom Andreas på Grennessminde i Taastrup, da han i sin tid tog imod tilbuddet om i første omgang at komme i en kort praktik hos Sydkystens Brolægning og Kloakservice. En praktik som senere blev en læreplads og senere igen et fast job.

Grennessminde er en socialøkonomisk virksomhed i Høje-Taastrup med et økologisk gartneri, bageri og smedje, der netop hjælper unge mennesker med udfordringer i at få en uddannelse og job, og Grennesminde har blandt andet et tæt samarbejde med erhvervsmentorer som Tom Ewers.

- Tom er en god støtte. Jeg er blevet langt mere moden og ansvarlig, mens jeg har været her. Jeg er glad for, at Tom gav mig tilbuddet om en læreplads, for jeg elsker at lave kloak, og jeg er så glad for at være her, siger Simon.

Et stort hjerte Bag Erhvervsprisen står Erhvervsforum sammen med Taastrup Erhvervsforening og Hedehusene Erhvervsforening. Erhvervsprisen er et anerkendende skulderklap, og i begrundelsen for prisen har dommerpanelet blandt andet lagt vægt på, at det er en virksomhed, der har gjort sig positivt bemærket, og som har gjort en særlig indsats i forhold til at uddanne unge.

- Tom Ewers er en utroligt engageret lokal erhvervsdrivende, og hans hjerte brænder for at hjælpe disse lokale unge mennesker, som har det svært. Han former og påvirker de unge mennesker i positiv retning og løfter dem, så de får en uddannelse og kommer godt videre. Det er altså meget imponerende at se. Tom favner dem, de ved, hvor de har ham - han pakker ikke tingene ind - men de kan regne med ham. Senest har Tom som erhvervsmentor tilknyttet Løkkefonden hjulpet en 17-årig dreng til at blive vvs-lærling hos en anden lokale håndværker. Det er ting som dette, der er med til at styrke vores lokale vækst, siger Kim Rasmussen, formand for Høje-Taastrup Erhvervsforum.

Med prisen følger en bronzefigur på granit udført af Flemming Jørgensen, FJ Sculpture, Taastrup.