Klik klik: Det hittede i 2017

Taastrup - 07. januar 2018 kl. 15:22 Af Stina Felby Egerup

Der er ingen tvivl om, at politistof er noget af det, som læserne på internettet er rigtig glade for at klikke på. Sådan er det også her på siden sn.dk/taastrup, hvor der hver dag bliver lagt nye artikler ud om livet i Høje-Taastrup.

Vi har lavet en gennemgang af de 10 mest læste artikler på hjemmesiden i løbet af sidste år, og som med alle gode top 10 lister starter vi fra bunden med den 10. mest læste artikel på sn.dk/taastrup i 2017: »Politijagt og politisk pengeafpresning på Parkvej« fra 6. april.

Det var historien om en 39-årig mand, som på et kontor på Parkvej var blevet overrumplet af to maskerede mænd, som angiveligt truede ham på livet og forlangte at få udbetalt et beløb på 250.000 kroner inden for 48 timer. Efter en dramatisk politijagt anholdt politiet to mænd på henholdsvis 17 og 23 år.

Den 9. mest læste artikel er også en politi-artikel, nemlig artiklen »Pige kaldt for perkersvin og fik taget kvælertag« fra den 11. januar. Det var historien om en 13-årig pige, som blev overfuset af en mand på Taastrup Station, som skubbede til pigen, kaldte hende »perkersvin« og tog hårdt fat om hendes hals med sin ene hånd. En 61-årig mand fra Høje-Taastrup blev senere idømt 60 dages fængsel, heraf 30 dage betinget. Han blev efterfølgende også sigtet for vidnertrusler mod pigens familie uden for retten.

På ottendepladsen over årets mest læste artikler på sn.dk/taastrup finder vi sjovt nok en lidt ældre artikel fra 23. maj 2016. Det er artiklen »Kæmpe trold i Hakkemosen« om Thomas Dambos »De seks glemte kæmper« på Vestegnen. Det er historien om opførelsen af Trækæmpen i Hakkemosen, som er én af seks skulpturer på Vestegnen, som blev opført i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i 2016. Den præcise placering af trækæmperne bliver ikke oplyst - ideen er nemlig, at man selv skal ud og finde dem og opdage Vestegenen. Det er ikke til at sige, hvorfor den artikel blev blandt de mest læste i 2017, men måske den poppede frem igen, da der sidst på året blev udøvet hærværk på en af andre glemte kæmper på Vestegnen, hvilket blev en stor historie i flere medier.

Det er endnu en politi-historie, der har fundet vej til listens syvendeplads, nemlig historien »Efterlyser mand for grov vold på station« fra den 26. maj. Her efterlyste politiet oplysninger om en mand, som stod bag et groft overfald på Høje Taastrup Station dagen før, og som var blevet fanget på et overvågningskamera.

Offeret var en 58-årig rengøringsmedarbejder, som var ved at gøre rent på perronen. Her så han en mand, der lå på maven på en bænk, og spurgte derfor, om han var ok. Det fik manden til at gå amok på rengøringsmedarbejderen, som han slog og sparkede flere gange. En 26-årig mand blev efterfølgende anholdt i sagen.

Den 14. juni bragte sn.dk/taastrup artiklen »Efter skud og vagter: Politi indfører visitationszone«, som blev den 6. mest læste artikel på sitet i 2017. Her kunne man læse, at politiet på baggrund af en igangværende bandekonflikt og flere tilfælde af skyderi i området, valgte at indføre visitationszone i dele af Høje-Taastrup. Samtidig blev patruljeringen i området øget, og der blev afsat flere ressourcer til efterforskning og lokalpoliti-indsatsen. Byrådet besluttede også at igangsætte flere indsatser for at skærpe indsatsen mod bandekriminalitet. Og indsatserne lader til at have haft en effekt - der har i hvert fald været forholdsvis stille på området i årets sidste måneder.

På listens femteplads finder vi historien »Retten har talt: Punktum i nummerplade giver ikke bøde« fra den 17. oktober. Det var historien om det lokale byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck (K), der vandt over det private parkeringsselskab ParkZone efter en årelang strid om en kontrolafgift på 750 kroner. Kurt Scheelsbeck havde bestilt og betalt en parkering via internettet, men var kommet til at sætte et punktum i sin nummerplade. Han havde således tastet AF 39.612, men der skulle ifølge selskabet været tastet AF39612, og det mente ParkZone kostede en afgift, selvom de erkendte, at Kurt Scheelsbeck havde betalt for sin parkering. Men retten gav Kurt Scheelsbeck medhold i, at han havde været i god tro og derfor ikke skulle betale afgiften. Og selvom Parkzone tog dommen til efterretning, gav den giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i parkeringsselskabets metoder, fortalte Torben Holritz Juhl, adm. direktør i ParkZone.

På fjerdepladsen finder vi historien om, at et flertal af beboerne i boligområdet Blåkildegård stemte for en nedrivning af de eksisterende boliger. I artiklen »Blåkildegård skal rives ned« fra den 31. maj kunne man læse, at 113 ud af 119 fremmødte husstande i Blåkildegård stemte for, at der skal arbejdes videre med et forslag om at nedrive omkring 100 boliger og sælge grunden til en privat ejendomsudvikler. De resterende 300 boliger 'nedbygges', det vil sige rives ned til soklen, hvorpå de genopføres samme sted.

Det er boligselskabet AKB Taastrup, som Blåkildegård er en del af, som sammen med Høje-Taastrup Kommune står bag planerne, som skal løfte området i fremtiden. Når der er et endeligt forslag til nyt byggeri, der nok også vil indeholde fortætning på Blåkildegårds areal, handikapvenlige boliger og ældreboliger, skal beboerne igen godkende projektet.

Kommunalvalget i november måned sætter også sit præg på listen, og artiklen »Her er det nye byråd i Høje-Taastrup« fra den 22. november er røget direkte ind på listens tredjeplads. Her kunne man se medlemmerne af det nye byråd for de næste fire år. Artiklen måtte dog opdateres om aftenen, da en fintælling af stemmerne gav en ændring blandt de konservative kandidater. I første omgang lod det til, at Maj-Britt Hartvig var valgt ind, men hun måtte efter fintællingen give sit mandat til Birgitte Skovbæk Johansen.

Den næstmest læste artikel er lidt usædvanlig, da det er et mindeord om Anja Christine Herbert fra Hedehusene. Artiklen »Æret være Anja Christine Herberts minde« blev offentliggjort den 21. april, på dagen hvor hun blev begravet, og mindeordet var skrevet på familiens vegne af hendes søster Signe Christensen-Dalsgaard.

Anja blev kun 38 år. I januar 2015 fik hun konstateret en aggressiv brystkræft. Hun gennemgik kemokur og strålebehandling, og i september 2015 blev hun erklæret kræftfri. I oktober 2016 fik Anja til sin store forfærdelse at vide, at kræften havde spredt sig til knoglerne, rygmarven og leveren. Skærtorsdag den 13. april forlod Anja Christine Herbert denne verden på Hospice Sjælland i Roskilde. Hun efterlod sig mand og to børn.

Og så kommer vi til årets absolut mest læste artikel på sn.dk/taastrup, som nok ikke kommer som den store overraskelse - det var nemlig nyheden om, at verdens femtestørste aquapark skal bygges i Høje-Taastrup. Det var en historie, som sn.dk/taastrup sammen med DAGBLADET Roskilde og avisen Børsen kunne breake den 7. februar, og som gav genlyd over det meste af Danmark.

I artiklen »Verdens femtestørste aquapark skal bygges i Høje-Taastrup« kunne man for første gang læse om det store projekt Nordic Water Universe, som skal etableres på en 840.000 kvadratmeter stor grund nord for Roskildevej. Området skal efter planen rumme et 12.000 kvadratmeter stort vandland, ferieboliger, konferencecenter, butikker, spisesteder og en række aktiviteter som legeland, minigolf og biograf.

Lokalplanen for området, som skal muliggøre planerne, er netop nu i høring, og når den er endeligt vedtaget, kan spaderne komme i jorden. Første spadestik forventes at blive taget i foråret 2017, og vandlandet forventes at åbne som planlagt i 2020.