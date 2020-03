Klaus Torsbjerg Møller var blandt andet med til at gennemføre renoveringen af den daværende Køgevej, der nu hedder Taastrup Hovedgade og er forvandlet fra en firesporet vej til sivegade. Den ombygninger er Klaus Torsbjerg Møller meget glad for. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Klaus går på pension i en coronatid: Et stille farvel efter 40 år

En stor reception og et kærligt farvel skulle have været rammen om afslutningen på en næsten 40 år lang karriere i Høje-Taastrup Kommune. Men så satte coronaudbruddet landet på den anden ende, og det bliver i stedet et stille farvel på hjemmekontoret, som 69-årige Klaus Torsberg Møller får fra Høje-Taastrup Kommune.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her