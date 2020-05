Klar til popcorn og film i mørket? Nu åbner biografen igen

I mere end to måneder har Nordisk Film Biografer været lukket, og derfor har det heller ikke været muligt at se film i mørket i City2.

- Vi savner vores gæster, og gæsterne savner os. Men nu er vi heldigvis klar til at åbne gradvist igen. Vi vil skabe en tryg biografoplevelse og en sikker genåbning, hvor der er fuldt fokus på at overholde myndighedernes retningslinjer, siger Casper Bonavent, som er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark.

Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyerne, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne.

- Vi har fået gode og præcise retningslinjer fra myndighederne, men med 23 meget forskellige biografer er det selvfølgelig lidt af et puslespil at få det hele til at gå op. Vi har nu lagt en åbningsplan, så gæsterne trygt kan komme i biografen og få en god oplevelse. Der er skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og vores dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe - og jeg lover, at det også vil være muligt at købe både slik, kaffe, kolde sodavand og varme popcorn til biografturen, siger Casper Bonavent.