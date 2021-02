Den store BR-butik i Taastrup åbner dørene for kunder igen på mandag den 1. marts. Foto: Kasper Ellesøe

Klar til mandag: Store butikker slår dørene op

Det er ikke kun de mindre detailbutikker på Taastrup Hovedgade og Hovedgaden i Hedehusene, der mandag den 1. marts igen slår dørene op, også flere af de større butikker i kommunen får lov til at åbne dørene for kunderne igen.

Det drejer sig blandt andet om BR, Jysk, BabySam, Sport 24 og Adidas Outlet ved IKEA - selve møbelvarehuset vil dog ikke åbne i denne omgang, men har fortsat åbent for click & collect.

Også Elgiganten i Taastrup har meldt ud, at de genåbner mandag den 1. marts.

Og selvom butikkerne i landets storcentre ikke får lov til at åbne på mandag, så er der alligevel to butikker i City2, som slår dørene op for kunderne.