Klar til konflikt: Sundhedsplejerskerne ryster ikke på hånden

Derfor besøgte kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Harun Demirtas sundhedsplejen i Høje-Taastrup for at tale om den varslede konflikt.

- Sundhedsplejersker spiller en nøglerolle for børns udvikling og som hjælp til familiers trivsel. Det får konsekvenser, at Ziegler har valgt at lockoute sundhedsplejen, men vi ryster ikke på hånden. Vores krav er ikke urimelige. Vi vil have del i opsvinget, ligesom alle andre. Og så vil vi ikke finde os i at vores arbejdsvilkår forringes, siger Harun Demirtas på vegne af sundhedsplejerskerne i Høje-Taastrup.