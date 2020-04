Hverdagen bliver anderledes for de børn, der fra den 16. april vender tilbage til dagtilbud og skoler i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Per Buurgaard Christensen

Klar til genåbning: En ny hverdag venter

Taastrup - 14. april 2020 kl. 10:02 Af Stina Felby Egerup

Der må forventes en ny hverdag, og børn og voksne efter påske vender tilbage til daginstitutioner og skoler i Høje-Taastrup Kommune.

Sådan lyder det i det brev, som kommunens berørte forældre har fået tilsendt efter regeringens beslutning om en delvis genåbning af skoler og daginstitutioner fra den 15. april.

I Høje-Taastrup vil alle daginstitutioner og skoler efter planen være klar til åbning den 16. april.

Det vil dog ske under nye forhold, hvor kommunens institutioner og skoler følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå unødig smitterisiko, så personalet vil tage de nødvendige forholdsregler, understreger kommunen.

I brevet understreger kommunen også, at situationen på dagtilbuds- og skoleområdet hele tiden vil blive fulgt nøje, og at tingene kan ændre sig. Hvis man for eksempel på et tidspunkt ikke kan skaffe de nødvendige værnemidler som sprit eller handsker, vil institutionen blive lukket, indtil der på ny kan skaffes værnemidler.

Klæd barnet på Også forældrene skal spille en vigtig rolle, idet de skal følge personalet instrukser ved afleverings- og hentesituationen, der så vidt muligt vil foregå udenfor og med behøring afstand til hinanden.

Dertil skal forældrene sørge for at klæde barnet på til den nye hverdag, der vil se anderledes ud. For eksempel vil børnene så vidt muligt være ude en stor del af dagen, og de skal derfor være klædt på efter vejret, lyder det i brevet til forældrene.

Nye børn må vente Høje-Taastrup Kommune åbner dagtilbud, dagpleje, specialskoler og skoler for 0.-5. klasse den 16. april.

For de nye børn, der skal starte i daginstitution, vil det først kunne ske fra den 20. april.

Kommunen havde tidligere meldt ud, at man ville forsøge at sikre en lidt længere overgang for de børn, der skulle skifte fra børnehave til sfo den 1. april, men med de nye retningslinjer må det ændres. De nye sfo-børn kan derfor hente deres ting i deres gamle børnehave og sige farvel den 15. april kl. 10-12, men skal derefter starte i før-sfo den 16. april.

De private pasningsordninger skal også følge sundhedsmyndighedernes vejledninger til genåbning, og her vil forældrene få direkte besked om, hvornår det kan lade sig gøre.

Skolen er obligatorisk I praksis vil der være tale om nødpasning og nødundervisning, så aktiviteter og undervisning kan ikke forventes at være på samme niveau som før nedlukningen. Åbningstiderne vil dog så vidt muligt være de samme, oplyser kommunen.

Kommunen oplyser på sin hjemmeside, at skolegang fortsat er obligatorisk - også i den nuværende situation - og at fravær vil blive registreret.

Der er til gengæld ikke krav om, at man skal benytte dagtilbud, men man vil fortsat skulle betale forældrebetalingen, selvom man beslutter at holde sit barn hjemme.

Forældre kan heller ikke forvente at få penge tilbage fra forældrebetalingen for den periode, hvor dagtilbud, SFO og klub har været lukket. Dette gælder også for forældrebetalt frokostordning.

Bliv hjemme ved sygdom Børn må komme i dagtilbud og skole/SFO, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis børnene har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal de blive hjemme, indtil de er helt raske.

Seneste udmelding fra regeringen er, at børnene også skal blive hjemme, hvis en person i husstanden er smittet med corona, eller hvis barnet er i risikogruppen. Tal med din læge, hvis du er i tvivl. Læs mere om genåbningen på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, www.htk.dk/corona.