Snart kan man igen se film i mørket i Nordisk Films biograf i City2 i Høje Taastrup. Foto: PR Foto: Kristian Septimius Krogh

Send til din ven. X Artiklen: Klar til film i mørket? Snart genåbner biografen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til film i mørket? Snart genåbner biografen

Taastrup - 22. april 2021 kl. 06:02 Kontakt redaktionen

De filmglade kan godt begynde at glæde sig, for nu er der ikke længe til, at biografen i City2 i Høje-Taastrup genåbner efter mere end fire måneders nedlukning.

Nordisk Film Biografer Taastrup slår dørene op torsdag den 6. maj med et stjernespækket program, hvor flere af efterårets store film igen bliver mulige at se.

- Vi ved, at mange af vores gæster har savnet biografen under nedlukningen. Og det gælder selvfølgelig også den anden vej rundt. Vi har ventet længe på en genåbningsdato og har trippet for igen at slå dørene op til de gode film. Så vi er mere end klar til at byde danskerne velkomne tilbage i biografen, siger Casper Bonavent, direktør i Nordisk Film Biografer:

- Og det siger sig selv, at der er styr på sikkerheden, og vi glæder os til at byde vores gæster tilbage med corona-pas eller negativ covid-19 test.

Under nedlukningen har mange danskere givet udtryk for, at de savner kulturelle oplevelser som biografture, restaurantbesøg, festivaler mm. Behovet for igen at komme ud og være sammen med andre er stort.

- I biografen er vi sammen om en oplevelse. Ikke bare med dem, vi følges med, men også med de andre gæster, vi ikke kender. Det at få en fælles oplevelse i biografen er noget, som danskerne sætter stor pris på, og sådan har det heldigvis altid været. Og i lyset af corona er det blevet endnu mere tydeligt, siger Casper Bonavent.

Begrænset antal Alle restriktioner og sikkerhed i forbindelse med Covid-19 blev allerede indført i biograferne inden den seneste nedlukning, så når Nordisk Film Biografer Taastrup åbner den 6. maj, er personalet helt klar til at modtage gæster. Det betyder selvfølgelig, at der lukkes et begrænset antal gæster ind, så afstandsregler overholdes.

Derudover gøres der ekstra hyppigt rent, ligesom der selvfølgelig er godt med håndsprit til både gæster og personale. Gæster skal kunne fremvise coronapas eller en negativ covid-19-test, der er højst 72 timer gammel.

Masser af film Nordisk Film Biografer Taastrup åbner med stærke film på programmet den 6. maj. Først og fremmest vender komedien Retfærdighedens Ryttere tilbage til det store lærred med blandt andre Mads Mikkelsen, Nicolas Bro og Lars Brygmann.

Derudover kan Søren Kragh-Jakobsens forsamlingshus-drama Lille Sommerfugl opleves, og til de mindste gæster er Operation Nordpolen og The Croods 2 på programmet.

Mads Mikkelsen-fans kan desuden opleve den populære skuespiller i science fiction-filmen Chaos Walking, mens den Oscar-nominerede thrillerPromising Young Woman byder på spænding på kanten af biografsædet.

Billetter købes via www.nfbio.dk eller NF Bio-app'en.

Her kan du også se filmprogram, finde biografernes åbningstider og læse mere om retningslinjer i forbindelse med Covid-19.