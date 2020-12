Klar til åbning efter totalrenovering

- Det har været en sej kamp at få forretningen til at være lige, som vi ville have det. Men det er så fedt at se resultatet nu, og jeg vil nærmest garantere, at det er den flotteste forretning i branchen, du nogensinde har set. Vi vil gerne, at det ikke bare handler om at lægge sig ind og få sol. Det skal være en helt igennem god oplevelse lige fra du ser forretningen udefra, til du forlader den bagefter, siger Niels Tonsgaard.