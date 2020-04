Klar til åbning af institutioner og skoler: - Men vi skal også håndtere forældrenes frygt

- Jeg kan allerede nu se på de sociale medier, at flere forældre er bekymrede over udsigten til at skulle sende deres børn afsted. Og den frygt skal vi også håndtere, siger borgmester Michael Ziegler. Foto: Kristina Herlev Wulff

Knap nok var statsminister Mette Frederiksen trådt væk fra podiet til mandagens pressemøde, for medarbejdere i Institutions- og Skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune trak i arbejdstøjet.

På pressemødet gjorde statsministeren det nemlig klart, at daginstitutioner og skoler fra 0.-5. klasser skal forberede sig på at kunne genåbne efter påske, og at det er kommunerne, der skal sørge for, at det sker forsvarligt.

Og den opgave er Høje-Taastrup Kommune klar til, lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K).

- Vi har jo gået og ventet på, at der ville komme noget, for vi er jo nødt til at åbne samfundet igen på et tidspunkt. Og det var også forventet, at det ville være inden for daginstitutions- og skoleområdet, fordi det har store konsekvenser at holde det lukket, både for børnene, forældrene og virksomheder, siger han.

Borgmesteren skal mødes med krisestaben mandag eftermiddag, hvor man skal begynde at se på, hvordan en genåbning skal håndteres både logistisk og i forhold til smitterisiko.

Flere er bekymrede Michael Ziegler understreger, at der er mange hensyn, der skal tages i forhold til genåbningen. Han har fuld tillid til regeringens beslutning, som er baseret på sundhedsmyndighedernes anbefaling, men han er også klar over, at ikke alle er lige begejstrede for ideen.

- Jeg kan allerede nu se på de sociale medier, at flere forældre er bekymrede over udsigten til at skulle sende deres børn afsted. De frygter, at deres børn skal være »forsøgskaniner« og er forståeligt nok bange for, at de skal blive smittede. Og den frygt skal vi også håndtere, siger Michael Ziegler og understreger, at der også skal tages særligt hånd om børnene.

- Børnene har jo også fået vendt deres liv og hverdag på hovedet, så det hele kan også have skabt en frygt hos dem, som vi skal være opmærksomme på, understreger han.

Vi har tid nok Kommunen skal nu i gang med planlægningen af, hvordan de forskellige institutioner og skoler konkret skal genåbne, men Michael Ziegler har en klar forventning om, at en plan vil lægge klar efter påske, hvor genåbningen gennemføres den 15. april som planlagt.

- Nu har vi to dage før påske og tirsdagen efter, og i værste fald må indkalde nogle medarbejdere i ferien, hvis det bliver nødvendigt. Vi skal nu danne os et overblik over vores institutioner og skoler og sikre, at en åbning kan gennemføres forsvarligt alle steder. Det forventer jeg, at den kan, men det skal vi være sikre på, siger han.