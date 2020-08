Sådan så skitsen for den nye SuperBrugsen ud, da det blev offentliggjort, at det er den forretning, der åbner i Nærheden.

Artiklen: Klar til åbning: Her er åbningsdagen for ny SuperBrugsen

Thor Jensen, der er souschef i den nuværende SuperBrugsen i Hedehusene på Vesterkøb, flytter med i den nye SuperBrugsen, og fortæller, at man har planer om at gøre åbningsdagen til noget særligt.

- Vi laver et program for dagen med nogle gimmicks og hvor vi byder velkommen til forretningen, og vi vil gøre alt for at vise os for vores bedste side, siger Thor Jensen.