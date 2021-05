Gunvor Wibroe er Socialdemokratiets nye Folketingskandidat i Taastrup-Kredsen. Foto: Asger Birk Jensen

Klar med Folketingskandidat: Her er mærkesagerne

Taastrup - 01. maj 2021 kl. 08:08 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Selvom der er nok er lidt tid til næste Folketingsvalg, så er regeringspartiet klar med den nye lokale kandidat i Taastrup-kredsen.

Socialdemokratiet i Taastrup-Kredsen har valgt Gunvor Wibroe som kredsens nye folketingskandidat. Her tager hun over for Anne Sina, der ikke blev valgt ind ved valget i 2019.

Gunvor Wibroe blev i 2013 valgt til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvor hun også bor, og med hende får Taastrup-Kredsen en kandidat med rødder og hjerte for det lokalpolitiske.

Klima-, miljø-, børne-, og socialområdet er bare nogle af de ordførerskaber, som Gunvor Wibroe har solid erfaring med og brænder for.

Gunvor Wibroe er derudover engageret i socialt og frivilligt arbejde som formand for Tine Bryld Prisen, der er Danmarks store socialpris, ligesom hun er formand for Herberget Overførstergården samt bestyrelsesmedlem i KFUK's Sociale Arbejde og Reden København.

Professionelt har Gunvor siden 2001 arbejdet som kampagne- og kommunikationsrådgiver i organisationer som Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp.

- Jeg er stolt over at repræsentere Taastrup-kredsen. En kreds med store socialdemokratiske politikere Svend Jakobsen og Mogens Lykketoft. Jeg har boet mange steder i Danmark. Både i det lille lokalsamfund, i større byer og nu på Frederiksberg. Derfor passer Taastrup-kredsens bysammensætning, udfordringer og muligheder godt til de erfaringer, jeg har med mig som borger og politiker. Høje-Taastrup er inde i en rivende udvikling, og den stiller krav til blandt andet infrastruktur herunder offentlig transport, uddannelses- og boligområdet, sundhedsvæsenet og den grønne omstilling, og jeg glæder mig til at arbejde for gode solide løsninger til gavn for borgerne i kredsen, siger Gunvor Wibroe.

I byrådet i Høje-Taastrup er Socialdemokratiets borgmesterkandidat Peter Faarbæk glad for, at Gunvor Wibroe blev valgt som kandidat.

- Med Gunvor Wibroe får vi en folketingskandidat med dybe rødder i den socialdemokratiske dna - ikke mindst vil hendes store viden og engagement inden for socialområdet og hele det grønne område med klima, biodiversitet mv. være et godt udgangspunkt for en folketingskandidat her i Høje-Taastrup. Jeg ser frem til et godt samarbejde med Gunvor som folketingskandidat, og jeg er sikker på, at hun kan og vil blive en god lokal repræsentant for os i Folketinget, siger han.

Også kredsformand for Taastrup-kredsen Per Gravgaard Hansen ser frem til at Gunvor skal blive et kendt ansigt i kredsen.

- Jeg er en utrolig glad og tilfreds kredsformand, idet vi med valget af Gunvor får en dreven og erfaren politiker, som har et omfattende og flot netværk, som vi alle kan bruge. Jeg ser frem til samarbejdet, hvor vi sammen skal gøre Gunvor kendt ikke bare blandt medlemmerne, men også i den brede befolkning i Taastrupkredsen. Med Gunvor på holdet er jeg sikker på, at vi har de bedste muligheder for, at vi igen får vores egen politiker på Christiansborg, når der udskrives Folketingsvalg, siger Per Gravgaard Hansen.

Gunvor Wibroe blev valgt af medlemmerne i Høje-Taastrup og Albertslund partiforeninger ved en urafstemning, hvor der var i alt fire opstillede kandidater.

