Se billedserie Marc Nybro Ankerstjerne og familien er nu draget fra Lolland til Langeland. Undervejs skulle de forbi lupinmarken i Landet på Lolland. Den var dog høstet. Privatfoto

Kirsebærvin, en kendt lupinmark og en tur med færgen: Familie drager videre i det danske sommerland

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nu noget til dag 5 og 6.

Taastrup - 07. juli 2020 kl. 11:17 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi fik pakket vores ting sammen, og pakket det i bilen. For vi skulle videre på vores tur. Simon (Malenes bror) og Kasper (brorens ven) kørte tidligere, da de skulle nå en færge i Tårs mod Langeland. Det skulle vi først senere, så vi havde lidt tid til at se os omkring på Lolland. Vi ville forbi en lupinmark, og svigerforældrene og mormor ville også med. Vi kom dog for sent. De havde høstet dem. Men vi så dog et flot landskab, så helt forgæves var det ikke. Vi havde derfor lidt mere tid til at se noget mere. Så vi kørte forbi Frederiksdal gods, hvor de laver kirsebærvin. Vi fik smagt lidt på nogle forskellige og købt en til i morgen, hvor vi har bryllupsdag.

Ankomst til Langeland Vi havde købt billetter til færgen kl 13:15, men vi var så heldige at kunne komme med den 12:15. Så vi var på Langeland noget før. Vi havde skrevet til vores “vært” hvor vi skulle bo de næste to dage, om vi måtte komme noget før. Det måtte vi heldigvis godt. Turen fra Spodsbjerg til Lohals, tog cirka 27 minutter. En virkelig smuk tur. Vi kørte igennem Tranekær, som er en gammel smuk by. Et øjeblik troede jeg, at vi var i en tysk lille by. Jeg fandt ud af, at greven på Tranekær tilbage i 1200-tallet gerne ville have gjort Tranekær til tysk fyrstendømme. Tranekær var et magtcentrum på Langeland i mange år. Hvor greven fik oprettet mange virksomheder, som var udenlandske håndværkere der lavede bygningerne. En by med meget historie.

Bilen er pakket til bristepunktet, når man rejser rundt i Danmark. Privatfoto

Lejligheden i Lohals Vi ankom til vores kælderlejlighed, hvor vi blev taget godt imod af Andres. En ældre mand fra New Zealand, som taler engelsk, men kan få ord på dansk. En rigtig hyggelig lille lejlighed, hvor der hverken er wifi eller opvaskemaskine. Simpelt og afstressende.

Vi skulle handle lidt ind til aftensmaden, så vi gik mod den lokale Dagli’ Brugsen. Men inden da skulle vi lige ind til bageren. Sikke en fin lille bager, med godt brød viste det sig senere. Videre til Brugsen og købe ind, og så hjem igen. Vi kom i snak med Andres, og vi drak en gin og tonic med ham. Han fortalte om sit liv, og hvordan han kom hertil. Han er et dejligt menneske, synes vi. Han fortalte om en sti gennem skoven ned til havnen. For der skulle vi ned efter aftensmaden.

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne

31 år

Gift med Malene Nybro Ankerstjerne

Har Melina på fem år

bor i Gadevang i høje Taastrup

Arbejder som gårdmand i Brøndby.

Malene er skolelærer på Amager.

Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole

Har en blog på Facebook, der hedder "Ud med Nybro

Marc Nybro Ankerstjerne i holder sommerferie i Danmark, hvor de skal fra Taastrup-Slagelse-Lolland-Langeland-Sydfyn-Helgenæs-Thisted-Tarm-Billund-Taastrup, 18 dage i det danske land. Undervejs fortæller han om deres ferie på www.sn.dk/taastrup,



Efter aftensmaden gik vi en aftentur ned på havnen. En rigtig fin havn, men det blæste en del, så vi vil gå derned igen i morgen. Aftenen stod på afslapning og tidlig sengetid til Melina, da hun var rigtig træt. I morgen skal vi til Langelandsfortet, hvor vi inden vil køre hen og finde de vilde heste, som vi håber at se. En tur til Rudkøbing vil vi også se, om vi når.

De vilde heste Mandag vågnede vi før vækkeuret. Kl 06:30 vågnede vi, så Melina kom op i vores seng og puttede. Så stod vi op kl 7:15 og spiste morgenmad og gjorde os klar til udflugt. Vi kørte klokken 8 og skulle helt sydpå. En times kørsel. Men det hele turen værd. Der er rigtig mange kirker på Langeland. Og vi så én, som var virkelig smuk. Den ligger i Humble. Vi kørte derefter mod de vilde heste.

Et smukt sted, men vi kunne ikke finde dem. Det er heller ikke sikkert man ser dem, men det blæste rigtig meget. Men håbet var ikke helt taget fra os. Efter en halv times leden, fandt vi en stor flok. Melina elsker heste, så det var en stor oplevelse for hende.

Der er smukke kirker på Langeland, mener familien. Privatfoto

Langelandsfortet Jeg havde personligt glædet mig til dette besøg.

Og jeg synes at det var det værd. Malene var lidt skuffet og Melina lidt bange. Langelandsfortet er et fort fra Den Kolde Krigs tid, hvor de skulle beskytte Danmark, hvis krigen kom dertil. Så der er kanoner og bunkers derude med fortællinger fra den kolde krigs tid. Jeg er vild med sådan noget historie, og jeg synes de har gjort noget ud af det. Man får en klemme hver, som man skal sætte på et skilt til det sted (bunker eller hangar), man skal ind. For der må være et maksimalt antal derinde. Det er meget smart, for så kan man se på skiltet, om man kan komme ind, og hvor mange der er.

Jeg synes dog at en del folk ikke holdt afstand, og brugte det sprit der var ved skiltet. Vi var der i 1,5 time, men vi kunne godt have brugt mere. For vi så ikke det hele, da vi var sultne og havde ikke regnet med at det tog så lang tid. Vi havde nemlig mad i bilen. Melina var bange for at gå ned i bunkerne, indtil hun kom ned i dem. Så var det ikke så slemt, men hun gjorde det. Og det syntes jeg var sejt.

Rudkøbing Vi tog efter besøget videre til Rudkøbing for at købe en is. Melina havde fået feriepenge af oldemor, som skulle gå til is. Inden vi fandt en is, var vi i Bog&idé, og der fandt jeg en bryllupsgave til Malene. Den blev hun glad for. Senere vil vi drikke kirsebærvinen, men det er, når Melina er puttet i seng. Vi fandt en is. En kæmpe is. Men den var rigtig god, og det begyndte så at regne meget. Heldigvis stod vi under halvtag. Det var nu hyggeligt. Vi fik handlet lidt til aftensmad og kørte hjem. Det vi så af Rudkøbing, var ikke lige os. Men en hyggelig by. Nu går turen videre til Sydfyn, hvor vi skal sove i shelter. Men inden da, skal vi på ø-hop. Noget vi glæder os til.

