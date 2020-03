Kirker må aflyse i stor stil - men finder kreative nye veje

Se billedserie Kirkerne bliver tomme de næste 14 dage, efter alle gudstjenester og arrangementer er aflyst. Dåb, bisættelser og bryllupper kan dog afholdes, men under lidt andre former end normalt.

Taastrup - 13. marts 2020 kl. 13:34 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at være tomt i de lokale kirker i de næste to uger. Ligesom store dele af landet har kirkerne nemlig aflyst alle arrangementer og gudstjenester på grund af risikoen for spredning af coronavirus.

- Det er jo en lidt speciel situation, og vi prøver at tilpasse os, så godt vi kan. Biskoppen har sendt en vejledning ud, som vi selvfølgelig følger, siger provst Søren Nolsø fra Høje Taastrup Provsti, som dækker Høje-Taastrup og Ishøj kommuner.

Kirkerne kan dog gennemføre bisættelser, begravelser, dåb og bryllup, men det bliver under andre former end normalt. Det må for eksempel ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere, lyder det i vejledningen.

Tænker kreativt De lokale præster er dog allerede begyndt at tænke kreativt for stadig at kunne være til rådighed for sognebørnene, og det møder stor ros fra provsten.

For eksempel valgte præsten Ane Bækgaard fra Ishøj Kirke at livestreame en »Ro til Tro«-gudstjeneste torsdag aften på Facebook i stedet for at aflyse den.



- Folk søger os ofte i relation til begivenheder som begravelser og dåb, og den kontakt har vi stadig, fortæller provst Søren Nolsøe, som ikke har oplevet panikreaktioner fra sognebørn i lyset af coronaudbruddet.



- Det var en meget kreativ ide, som blev godt modtaget. På et tidspunkt kiggede 30 personer med, så det er ganske pænt, siger Søren Nolsøe som ikke vil afvise, at der kan komme lignende initiativer i de kommende to uger.

Skal være klar Biskoppen har understreget over for præsterne, at det er »af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid.« Derfor er de lokale præster også tilgængelige på telefonen.

- Derudover kan vi rykke kontakten over digitalt, og vi har jo nogle platforme i forvejen, som vi kan bruge til informationer. Dem bruger vi måske lidt mere nu, for eksempel også til kontakten med konfirmanderne, der kan få opgaver ad den vej, siger Søren Nolsøe.

Hvad med konfirmationerne? De nye forholdsregler gælder som udgangspunkt i 14 dage, men hvis de fortsætter længere, så kan de første konfirmationer komme i fare.

- Konfirmationer er jo en stor ting, hvor kirken ofte et helt fyldt, og det må de ikke være med de nuværende forholdsregler. Så hvis situationen fortsætter, vil der blive brug for en ny vejledning til, hvordan vi skal forholde os, siger Søren Nolsøe og gætter på, at man måske kunne sprede dem over en længere periode i stedet for helt at aflyse dem.

