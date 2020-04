Se billedserie Det musikalske pusterum gennemføres udendørs, hvor eleverne laver forskellige øvelser og sange sammen med korleder Trine Marott. Foto: PR

Kirken tilbyder elever et musikalsk pusterum

Taastrup - 29. april 2020

Nødundervisningen for elever i 0.-5. klasse på Hedehusene Skole stiller nye krav til elever og lærere, der blandt andet skal holde afstand til hinanden, vaske hænder og opholde sig udendørs så meget som muligt.

Den nyhed havde Trine Marott, der er korleder i Ansgarkirken på den anden side af Hovedgaden i Hedehusene, også læst.

Så hun tilbød Hedehusene Skole at komme med et musikalsk pusterum til den anderledes skoledag. Trine, som også er ramt af den landsdækkende nedlukning, foreslog, at hun kunne komme og sprede glæde gennem sang og bevægelse.

- Det er dejligt, at de mindste nu er startet igen, og vi kommer gerne forbi og laver udendørs skolekoncerter, så både børn og voksne får et musikalsk pusterum i en hverdag, hvor lærerne skal vride deres hjerner for at finde på egnet undervisning, og børnene måske har brug for en pause fra iPad og blyant, fortæller Trine Marott.

Musik med afstand

Det første møde på Hedehusene Skole kom også hurtigt i hus. Onsdag mødtes Trine med god afstand mellem hinanden med 22 elever fra 0. klasse på en af skolens fodboldbaner. Under armen havde hun en tromme, en vifte og andre redskaber samt motoriske øvelser og sanglege til en halv time, hvorefter nødundervisningen gik i gang igen.

Eleverne og deres lærere var så glade for besøget, at Trine kommer forbi igen de næste onsdage, hvor vejret forhåbentligt stadig er ligeså godt. Derudover skal korlederen og hendes kollegaer i gang med udendørs mini-skolekoncerter for andre elever på Charlotteskolen og Hedehusene Skole.

- 28. april laver vi en decideret skolekoncert for 2.-3. årgang på Hedehusene Skole på forskellige tidspunkter. Og 5. maj kommer vi på Charlotteskolen og laver skolekoncerter. Det bliver selvfølgelig udendørs og med god afstand. Vi har lavet en trio bestående af en af kirkens organister, en trommeslager og mig. Det bliver festligt, lover Trine Marott.

Charlotteskolen og Hedehusene Skole er en del af Læringshuset, som Høje-Taastrup Kommune er i gang med at bygge i det nye bykvarter Nærheden i Hedehusene.

Når Læringshuset står klar i 2021, sammenlægges skolerne for at indgå i Læringshuset.