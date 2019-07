Erik Ring Hansen fra Reerslev fylder 90 år den 14. juli. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kirkemaler fylder 90 år: Selvom jeg er gammel, så har jeg jo ikke tid til at slutte livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirkemaler fylder 90 år: Selvom jeg er gammel, så har jeg jo ikke tid til at slutte livet

Taastrup - 11. juli 2019 kl. 11:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 14. juli fylder kirkemaler Erik Ring Hansen fra Reerslev 90 år

Erik Ring Hansen kan se tilbage på et meget rigt familieliv og et spændende arbejdsliv.

Erik Ring Hansen er født i Viby Sj. og var søn af en smed, men det lå ikke i kortene, at han skulle gå faderens spor, der var en drift, der var større nemlig at male. Erik Ring Hansen drømte om at blive kunstmaler, og i 12 års-alderen flyttede familien til Næstved, og her fandt han en ny motivverden, hvor han for alvor fik gang i malerkasse og staffeli. Men vejen skulle være sikker og derfor kom han i malerlære som 13-årig og var færdigudlært som 17-årig. Men allerede som 16-årig blev den unge maler inviteret til at udstille sammen med Sydsjællandsmalerne på Næstved Museum.

Det var en stor anerkendelse og gav mere blod på tanden. I 1950 var Erik Ring Hansen en af de første, der tog charterfly til London og Skotland på studietur med Ungdommens Rejsebureau, for de fine grå bjerge havde farver, der rigtig inspirerede ham.

Imens Erik Ring Hansen havde malerarbejde blev han optaget på Rostrup Bøyesens Tegneskole på Statens Museum for kunst. Her fik han skarp træning og indføring i kunstens verden gennem fire år hver dag fra klokken 10-16 . Det var en streng skole: »Deres talent kræver, at de er meget flittig«.

Efter afgang fra Rostrup Bøyesens Tegneskole tilbragte Erik Ring Hnasen to år i Paris i Atelier Boulevard Jardin, i et berigende kunstnermiljø. Dette blev muliggjort ved en donation fra Niels Bohr.

I 1959 flyttede han så til Reerslev og stiftede familie, og dette blev hans sted. Erik fortsatte malerarbejdet som bygningsmaler og også kunstmaler og kom ind i kunstnergruppen »De Otte« med blandt andre Poul Agger, Knud Brogaard, Herold G. Kristensen, Mogens Andersen, Ole Olsen og Viggo Bentzon. I 11 år havde de udstilling på »Den Frie«, et udstillingssted i København.

I 1972 kom Erik Ring Hansens store farvefornemmelse ham til gode. Orgelet i Reerslev Kirke brændte, og alle de fine gamle kalkmalerier blev tilsodet. Nationalmuseet søgte en fagkyndig lokal maler til at deltage i istandsættelsen og dette blev et mangeårigt samarbejde med Nationalmuseet under ledelse af magister Erik Schou. Erik store sans for farvesammensætning og nænsomhed overfor det historiske inventar i kombination med den professionelle faglighed gjorde, at Erik Ring Hansen i omkring 35 år udførte opgaver i 122 kirker i Danmark hovedsagelig på Sjælland og Lolland.

Her kan blandt andet nævnes Kildebrønde Kirke, Allerslev Kirke, Gadevang Kirke og Nødebo Kirke.

I 2006 forestod Erik Ring Hansen en ny Altertavle til Reerslev Kirke i samarbejde med Snedkerkonservator Knud Hansen fra Præstø. Det var en firfløjet alteravle med motiver af korsfæstelsen.

Eriks Ring Hansens datter Stine Ring Hansen, der er billedhugger, havde brug for et par ekstra hænder i forbindelse med en opgave, og hendes far derfor fik sin gang på Bronzeværkstedet i Raadvad. Det gav stor inspiration til at kaste sig ud i det formmæssige, og snart var hjemmet invaderet af gips og andre materialer.

Arbejdet med at forme og holde sig i gang med et projekt er nerven til det gode liv. Hver dag at have noget at stå op til at glæde sig til, det holder hele apparatet i gang, mener Erik Ring Hansen.

- Selvom jeg er gammel, så har jeg jo ikke tid til at slutte livet, siger han.

Fødselsdagen markeres med åbent hus den 14. juli klokken 13-17 på Nørregade 3 i Reerslev.