Kirke laver drive-in gudstjeneste

I Rønnevang åbner kirkedørene direkte ud til en stor parkeringsplads, og kirken har derfor grebet muligheden for at tilbyde en ekstraordinær påskebegivenhed: Drive-in gudstjeneste.

Det er ikke tilladt at stå ud af bilerne og forsamles på pladsen, så vil man hilse på de andre kirkegængere før eller efter gudstjenesten, får man også brug for telefonen for at ringe sammen mellem bilerne.