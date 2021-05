Iværksætter Martin Thorborg er imponeret over, at flere har valgt at blive selvstændige iværksættere under coronakrisen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kendt iværksætter imponeret: Det er et ukueligt folkefærd

- Det er et meget positivt tegn, for jeg havde ikke været overrasket, hvis mange potentielle iværksættere havde sluppet speederen og trykket på bremsen de seneste måneder med al den usikkerhed, som har været en del af vores hverdag i mere end et år, siger Martin Thorborg, iværksætter og adm. direktør i Dinero.

- Jeg må nok bare igen, igen konkludere, at iværksættere er et ukueligt folkefærd, som ikke lader sig holde tilbage. Skabertrangen og lysten til at være egen chef ligger så dybt i dem, og så er det mindre vigtigt, om økonomien buldrer derudaf eller er usikker. Så håber jeg bare, at folk er klar på at støtte de helt nye virksomheder, for det har de brug for, siger han.