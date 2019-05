Kandidater nasser popularitet

Se billedserie Michael Ziegler støtte Merete Scheelsbeck (K) på valgplakat, og Anne Sina (S) deler plakat med EU-kandidat Jakob Thiemann på lygtepælene i Høje-Taastrup. Men det er faktisk ikke et særlig udbredt fænomen, siger Parti- og kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch. Foto: Stina Felby Egerup

Den konservative folketingskandidat Merete Scheelsbeck har fået selskab af borgmester Michael Ziegler (K) på sine valgplakater. Scheelsbeck forrest, Ziegler en smule i baggrunden.

Vi har også set socialdemokraternes Anne Sina give støtte til EU-kandidat Jakob Thiemann, og i annoncer få støtte af Mogens Lykketoft (S).

Parti- og kommunalforsker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, fortæller, at flere personer på samme plakat ikke er en udbredt tendens.

- Det, man håber, er, at populariteten smitter af på kandidaten, siger han indledende og nævner, at andre overvejelser kan spille ind:

- Når man bevæger sig rundt, så er der rigtigt mange ansigter på plakaterne, som man ikke kender. Selv om jeg bruger rigtigt meget tid på politik, så har jeg svært ved at genkende mange af dem. Genkendelsen er vigtig, og der er mange, der kender borgmesteren, og det kan være med til at skabe genkendelse for kandidaten, siger Roger Buch.

- Vi ved, at valgplakater kan flytte nogle stemmer fra en kandidat til en anden internt i partierne. Kandidaterne kæmper ofte rigtigt meget med egne partifælder og ikke så meget med andre partiers kandidater. Og i den forbindelse kan det give et lille forspring, hvis man har en kendt og populær borgmester til at bakke op, siger han og fortæller, at man ikke ved, hvor lille eller hvor stor effekten er.

Men hvad med plakaten, hvor Anne Sina (S) og EP-kandidat Jakob Thiemann står sammen? Her er ingen specielt kendte:

- Man kan ikke udelukke, at det var for at få ansigtet op tidligere. Man kunne godt have kalkuleret, men ingen vidste noget om, hvornår valget blev udskrevet, siger Roger Buch:

- Hvis det var for at komme før op, så vil jeg gerne 10 point for kreativiteten. Men man kunne godt tænke, at det ikke er godt at sælge to varer på en gang på den måde, hvor det nok giver en mere positiv effekt med borgmesteren. Med en mindre kendt kandidat, så kan man spørge, om der er nogen positiv effekt, siger Roger Buch.

Om reglerne for valgplakater fortæller Roger Buch, at der er vide rammer for, hvor mange mennesker, der må være på plakaten:

- Man har nogle regler, som man skal overholde, men hvis man har en ep-kandidat på plakaten, så kan man ikke komme efter dem, fordi man også har sat Folketingskandidaten på. Man kan ikke forbyde nogen at komme med på plakaten. Det har vi ingen regler, der regulerer. Det kunne jo være en håndboldtræner eller andre, siger Roger Buch.