Med en bevilling til nyt udstyr til selvtræning får spillerne i Blåkilde Tennis bedre mulighed for at holde fast i det, der er lært ved det årlige tennisevent med den professionelle træner, Kim Lykke. Billedet her er fra et tidligere træningsforløb.

Kan ikke få en træner: Klub tager sagen i egen hånd

- Med en ny boldmaskine vil spillerne selv kunne træne de forskellige grundslag og optage videoer af hinanden med mobiler. Videoerne får vi så mulighed for at projektere op på et stort lærred, hvor man tydelig kan se de fejl, der måtte være, og eventuelt få lidt hjælp fra de af klubbens medlemmer, der har trænerkursus fra Dansk Tennis Forbund, til at rette dem, siger Pernille Drøgemüller, der som bestyrelsesmedlem har stået for ansøgningen.