Kan få stor gevinst for borgerne: Ny løsning skal bekæmpe støj fra motorveje

Taastrup - 22. september 2021

En nytænkning i, hvordan man bekæmper støj fra motorveje, kan være på vej.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommunen besluttede tirsdag aften at takke ja til et konkret tilbud om at få lavet en forundersøgelse om en overdækning af Holbækmotorvejen fra Baldersbrønde til afkørsel otte ved Fløng.

Her skal det klarlægges, om en sådan overdækning kan lade sig gøre. Tanken er, at motorvejen »lukkes inde«, så støjen reduceres markant eller ligefrem fjernes.

Ovenpå overdækningen skal der så bygges solceller, og derfor er forventningen, at økonomien i projektet er fornuftig, når man sammenligner med traditionel støjafskærmning.

Undersøgelsen koster 650.000 kroner uden moms, og pengene kommer fra en pulje til ladestandere og en pulje til støjbekæmpelse.

Tre spørgsmål skal klarlægges Forundersøgelsen skal give svar på tre spørgsmål.

Kan man overdække en motorvej med en såkaldt letkonstruktion? Og kan man indkapsle støjen? Og kan man få god økonomi ved at strømmen fra solcellerne finansierer det.

- Det er jo virkelig en spændende sag. Og det kan gå hen og blive rigtig godt. Nu er det så konkret, at vi har tilbud på en forundersøgelse, som skal klarlægge om, det kan lade sig gøre. Hvis svarene på de tre spørgsmål er ja, er det ikke bare en win-win-situation, men en win-win-win-situation, sagde Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Han understregede, at der er mange »hvis'er«, men hvis det kan lade sig gøre, er der store perspektiver i løsningen, selvom der ikke er nogen garanti for, at det kan lade sig gøre. Alligevel drømmer borgmesteren stort.

- Gevinsten for vores borgere vil være så stor, at det er fjollet ikke at få det undersøgt, Og måske kan vi ende med det første fullsize demonstrationsprojekt af det her projekt. Hvis vi kan komme dertil, kan vi løse et støjproblem for vores borgere. Og hvis vi har været med til at føde noget, der kan blive rigtig stort, så kan vi som byråd være stolte, sagde borgmesteren.

Klar til at finde pengene Der var opbakning til fra samtlige partier i byrådet, og hos Socialdemokratiet var man så tilfreds med forslaget, at partiet på økonomiudvalgsmødet foreslog, at forslaget skulle udvides til også at undersøge om man kan overdække motorvejsstrækningen bag ved Parkvej og Holmekvarteret, for de er også hårdt ramt af støj fra motorvejen.

- Socialdemokratiet var også klar til at finde penge, så vi allerede nu, kunne bede rådgivningsfirmaet om at undersøge strækningen mellem Albertslund og Taastrup. Desværre var der ikke flertal for det. I stedet blev vi enige om, at vi sideløbende vil undersøge muligheden for at overdække motorvejen her eventuelt i samarbejde med Albertslund kommune. Vi er tilfredse med, at vi trods alt går i gang med at se på mulighederne for at overdække motorvejene. Støjvolde og støjdæmpende asfalt har alt andet lige kun en begrænset effekt. Hvis vi helt kan fjerne støjgenerne, vil det have en kæmpe positiv effekt for alle de borgere, der er plaget af støj fra motorvejene, og hvem ved, om vi i fremtiden kan gøre det samme på jernbanen, sagde Thomas Bak (S).

Fokus på miljø Hos Radikale Venstre foreslog man at få lavet en miljøvurdering af konsekvenser for naturen i forbindelse med undersøgelsen af strækningen mellem Albertslund og Taastrup, fordi en eventuel overdækning vil etableres i grønne områder,

Det blev lavet en anelse om, og i byrådssalen blev alle partiere enige om, »at man i byrådet er opmærksomme på, at der skal ske en miljøvurdering af begge projekter inden en eventuel realisering.«

Også Dansk Folkeparti, Lokallisten og Enhedslisten stemte for sagen og takkede ja til tilbuddet om at få undersøgt mulighederne.