En beagle-ejer måtte aflive sin ene hund efter den blev overfaldet og bidt nytårsdag. Beaglen på billedet er fra en anden sammenhæng. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kamphunde kom løs: Hundeejer til bidt hund vil advare andre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kamphunde kom løs: Hundeejer til bidt hund vil advare andre

Taastrup - 08. januar 2021 kl. 19:45 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Den 1. januar oplevede en kvindelig hundeejer fra Taastrup, at den ene af hendes to beagler under en gåtur blev bidt i en sådan grad af to andre hunde, at beaglen senere på dagen måtte aflives.

Oplevelsen var meget voldsom for hundeejeren, der ikke ønsker sit navn i avisen. Hun har anmeldt overfaldet på sin hund til politi og forsikringsselskab, og vil nu egentlig helst gerne videre.

Hun har dog efterfølgende fundet ud af, at andre udenforstående har henvist til episoden på en lokal facebook-side, hvor der blandt andet er skrevet oplysninger, der ikke er korrekte, om de bidende hundes ejeres etnicitet. Og det ærgrer kvinden, fordi andre hundeejere i området så potentielt vil føle sig utrygge i mødet med vilkårlige hunde og deres ejere, når det ikke er nødvendigt.

Det, beagle-ejeren især gerne vil have understreget, er, at de to andre hundes ejere var etnisk danske af udseende, og ikke havde en anden etnisk baggrund, som hun har læst i en tråd på nettet.

Derudover ønsker beagle-ejeren heller ikke, at andre skal komme ud for det, hun selv oplevede, da hun luftede sine to beagler på stisystemet ved TIK-hallerne i Taastrup.

- Nytårsdag ved 9.30-tiden blev den ene af mine to hunde overfaldet af to hunde på stien tæt ved TIK. Jeg kom gående med mine to beagler. Det var ikke rigtig lyst, fordi det regnede og var gråvejr. Men jeg så to andre hunde gå længere henne ad stien med deres ejer. De var store og sorte, og på afstand var jeg først ikke sikker på, om det var to labradorhunde, men da de kom tættere på, kunne jeg se, at de lignede de såkaldte kamphunde uden at jeg dog er sikker på racen. Jeg tænkte: De er jo i snor, så det går vel. Men da vi er omkring 30 meter fra hinanden, slipper de to store hunde løs fra deres kvindelige ejer og løber imod mig og mine hunde. Jeg råber og stiller mig op foran mine hunde, og det bremser de to en smule, og de begynder i stedet at cirkle om os, siger hun og fortsætter.

- Mine hunde havde jeg i en delesnor, hvor de var hægtet fast i hver sin ende af snoren. Jeg får fat i min ene hund og får hende op til mig. Men min anden hund løber lidt væk, og jeg kan ikke nå hende. Så hun bliver bidt og maltrakteret af de store hunde. Jeg råber til den anden ejer: Få fat i din hund, få fat i din hund, men det kunne hun ikke. Så kommer den mandlige ejer til og siger til den kvindelige ejer: Jeg sagde jo, at du ikke skulle gå med dem, husker beagle-ejeren.

Som hun opfattede det, var det ikke med vilje, at de to hunde slap fri fra deres ejere, og de to store hundes kvindelige ejer var også meget ked af situationen bagefter.

- Hun var frygtelig ulykkelig bagefter. Det var ikke med vilje. De to hunde slap tydeligvis løs fra hende, fordi hun ikke kunne holde dem. Hun gav mig sit navn og telefonnummer, og gentog flere gange, om jeg ikke nok ville tale med hende. Men blodet dryppede fra min egen hund, der var i chok, og jeg var nødt til at komme væk, så jeg kunne hjælpe min hund, fortæller beagle-ejeren.

Hun gik derfor væk fra området, og hendes mand hentede hende og de to beagler, så den tilskadekomne hund kunne komme til dyrlægen.

Hos dyrlægen var vurderingen, at skaderne var så markante, at det ikke ville være et værdigt liv for beaglen. Så ejeren og hendes mand besluttede sammen med dyrlægen at aflive hunden.

Den politimand, hun senere talte med, sagde, at uanset hunderace er det allervigtigste, at en hundeejer har styr på sin hund, Selv har beagle-ejeren svært ved at glemme selve synet af overfaldet.

- Nu ved jeg, hvad det vil sige at have PTSD, for jeg kan ikke slippe billederne, der flimrer for mit indre blik, lyder det med sorg i stemmen fra kvinden, som stadig er mærket over episoden og tabet af sin hund.

- Jeg vil også gerne hjælpe andre hundeejere, så de ved, at der ikke var tale om, at ejerne af de to store hunde var af anden baggrund end dansk, som jeg har læst på nettet, fastslår beagle-ejeren, der fortsat har en af sine hunde tilbage, som hun nu går tur med i mere befærdede områder.