Jens Bjørn Andersen, direktør i DSV, er glad for at have modtaget Climate Strategy Awarden personligt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kæmpefirma vinder pris: Vi kan være stolte

Taastrup - 24. september 2021 kl. 08:22 Kontakt redaktionen

DSV, der har hovedsæde i Hedehusene, er netop blevet kåret som vinder af Danish Climate Strategy Award ved en prisuddeling arrangeret af EY i Danmark og Dansk Erhverv i København.

Climate Strategy Awarden er en ud af tre priser, der uddeles ved prisuddelingen, og den gives til en virksomhed, som 'i sit strategiske afsæt har særligt ambitiøse mål og handlinger for reduktion af virksomhedens drivhusgasudledninger, eller som bidrager særligt til reduktion af samfundets drivhusgasemissioner igennem virksomhedens forretningsmodel'.

Group CEO for DSV Jens Bjørn Andersen modtog personligt prisen, og han siger:

- Det er en ære for DSV og for mig personligt at modtage Climate Strategy Awarden, fordi vi med prisen bliver anerkendt for både vores forretningsforankrede bæredygtighedsstrategi, vores ambitiøse science-based targets og de aktiviteter, vi har iværksat for at reducere CO2-udledningen. Hos DSV arbejder vi strategisk med bæredygtighed, og denne pris er en anerkendelse af DSV-medarbejdernes store indsats, siger han og fortsætter.

- I dag kan vi godt være stolte af alt det, vi har opnået, og at vi har modtaget prisen. Men det er vigtigt, at vi allerede fra i morgen omdanner anerkendelsen fra prisen til motivation, så vi kan fortsætte vores rejse med en ambition om at gøre endnu mere for at bekæmpe den altoverskyggende globale klimaudfordring.

Et godt eksempel

I forbindelse med prisuddelingen siger Jan C. Olsen, CEO for EY i Danmark:

- Med vores Climate Strategy Award ønsker vi at fremhæve virksomheder, som udmærker sig i arbejdet med klimaforandringer. Det er virksomheder, som formår at integrere forandringen i hele organisationen med ambitiøse mål og handlinger for reduktion af deres CO2 aftryk. Den uafhængige jury fandt DSV et godt eksempel på dette.

Frontløber i sektoren

I sin begrundelse for valget af vinder har juryen lagt vægt på, at DSV er en frontløber og en rollemodel inden for bæredygtighed i sin sektor, hvilket bl.a. understreges af, at DSV, som en af de allerførste i sektoren, har fastsat og fået godkendt science-based targets for udledning af drivhusgasser.

Derudover fremhævede juryen, at DSV fortjener anerkendelse for at påtage sig et stort ansvar, for at sætte ambitiøse mål for både scope 1-, 2- og 3-udledninger og for at følge op på disse med globale initiativer.