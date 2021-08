Kæmpe virksomhed er nu tredjestørst i verden

- Jeg er meget glad for at kunne byde vores nye kollegaer fra GIL velkommen i dag. Der er mange lighedspunkter mellem vores to virksomheder, både i forhold til forretningsmodeller og services og ikke mindst vores fælles fokus på lokalt ejerskab og at have kunden i centrum. DSV og GIL udgør ganske enkelt et fantastisk match. Fra i dag vil vi begynde integrationen, så vi sammen kan vokse og skabe endnu mere værdi for vores mange kunder, samarbejdspartnere og aktionærer, end vi gør hver for sig, siger Jens Bjørn Andersen, adm. direktør, DSV Panalpina, der har hovedsæde i Hedehusene.