Se billedserie Sådan ser det kæmpe damvarmelager ud fra luften. Det bliver i alt 70.000 kubikmeter stort. Foto: PR/Aalborg CSP A/S

Kæmpe varmelager tager form - får et 11.000 m2 stort låg

Taastrup - 02. december 2020 kl. 06:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Et 70.000 m3 stort damvarmelager er ved at tage form ved Bondehøjvej i Høje Taastrup.

Nord for Holbækmotorvejen er Høje Taastrup Fjernvarme og VEKS i færd med at udgrave og påfylde vand på damvarmelageret, som forventes at stå klar til næste år.

Damvarmelageret kan betegnes som et termisk batteri på 3.300 MWh, der kan lagre varmen, når den er billig at producere, så man kan udnytte den, når varmen er dyr at producere. Lagret vil således fungere som en buffer for hele hovedstadsområdets fjernvarmesystem, hvilket gavner områdets fjernvarmeselskaber, varmeproducenter - og fjernvarmekunderne. Den øgede fleksibilitet vil - ifølge beregninger - bidrage til en besparelse på minimum seks millioner kroner årligt.

- Det er første gang man vil anvende denne type lager i et af de meget store fjernvarmesystemer. Derfor har projektet karakter af et udviklingsprojekt, hvor vi for at optimere lagerets levetid har arbejdet meget med forskellige tekniske løsninger for blandt andet valg af materialer, forklarer Astrid Birnbaum, direktør i Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

Et af de materialer er eksempelvis et 11.000 m2 stort isolerende låg til damvarmelageret, som har til formål at minimere varmetabet fra lageret. Det er noget af verdens mest avancerede lågteknologi, som bliver leveret af Aalborg CSP A/S, og som sikrer automatisk udluftning og afvanding.

Målet med damvarmelagerprojektet er at opnå en yderligere effektivisering af fjernvarmen - og spare dyr og miljøbelastende spidslastproduktion.

- Teknologien til effektiv og billig energilagring er her allerede - og den er dansk og passer ind i vores energisystem. Mange pionerer har i årtier arbejdet med damvarmelagerteknologien og har sikret, at Danmark i dag står med et velafprøvet fundament til langsigtede investeringer i energi-lagring, der er en central byggeklods i at realisere den grønne omstilling, siger Svante Bundgaard, CEO, Aalborg CSP A/S.

Det 11.000 m2 store damvarmelagerlåg i Høje Taastrup er inddelt i 10 sektioner og har således 10 pumpebrønde til at lede overfladevand væk fra lageret.

Det nye lågdesign er afprøvet i fuld skala hos Marstal Fjernvarme. Her erstattede det nye lågdesign det oprindelige, som var havareret pga. fugtproblemer i lågkonstruktionen. Udskiftningen har i Marstal resulteret i en fuldautomatisk drift med minimalt vedligehold og tilsyn samt reduceret varmetabet i lageret og dermed øget effektiviteten.

