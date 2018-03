Inden for de stiplede linjer skal Nordic Water Universe bygges.

Kæmpe vandland giver frygt for trafikkaos

Taastrup - 15. marts 2018 kl. 06:09 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kraftig stigning af biler i det område, hvor Høje-Taastrup Kommunes storstilede vandland skal bygges, vækker bekymring hos naboer til området, der tæller veje som Gregersensvej og Roskildevej.

Blandt de indkomne høringssvar til projektet, som Lokalavisen Taastrup har fået udleveret, er der stor bekymring for, at et kæmpe antal ekstra biler vil gøre det besværligt at komme rundt, for dem der har deres arbejdsliv eller bopæl i nærheden.

Ifølge kommunens egen miljøvurderingsrapport for lokalplanen for Nordic Water Universe, der blandt andet skal indeholde vandland, ferieby og konferencecenter, så vil der gradvist komme flere og flere biler til og fra området.

I 2029 vil det totale antal biler for gæster til området, når Nordic Water Universe er fuldt udbygget, forventes at være 1.481.691 biler om året, hvilket i gennemsnit svarer til cirka 4.100 biler om dagen.

Dette tal skal ganges med to for at få både til- og frakørslerne. Ligesom nogle af stedets formodede 3.000 ansatte også vil forventes at køre i bil til arbejde

Helt håbløst Teknologisk Institut i Taastrup er blandt dem, der udtrykker bekymring for den øgede trafik. Og i et høringssvar fra instituttet lyder det blandt andet:

»...vi er særdeles bekymrede over især den trafikale situation for vores medarbejdere i forhold til de nye aktiviteter på den anden side af Gregersensvej, ikke mindst de ulemper, som medarbejderne må tåle allerede nu, idet trafikken i krydset Hveen Boulevard og Helgeshøj Allé er helt håbløs ved arbejdstids start og ophør. Derfor er det næsten ikke til at bære, når vi så læser estimaterne i forhold til den forventede trafik i Kommunens miljøplan for Nordic Water Universe. Enhver stigning set i lyset af den eksisterende situation er derfor virkelig problematisk. Blot i løbet af de seneste 2 år er trafikforholdene, herunder til- og frakørsel til den nærliggende motorvej og Roskildevej blevet mærkbart forværret,« lyder det i høringssvaret, der fortsætter:

»Som en af Kommunens større virksomheder er det afgørende nødvendigt, at vi kan tiltrække nogle af landets dygtigste specialister inden for de industrier og brancher, som vi løbende rådgiver og udvikler nye teknologier til. Derfor er det tilsvarende afgørende for os, at Kommunen sørger for løsninger især omkring til- og frakørselsforhold, som gør det attraktivt for os at udvikle vores aktiviteter i Taastrup.«

Trafikale muligheder trak Blandt flere borgere bosiddende i lokalområdet til vandlandet er der også bekymring for, hvad den kraftige stigning af biler vil betyde.

Om den øgede trafik, der kommer i fremtiden, skriver en borger i et høringssvar:

»Det er en væsentlig forringelse af det, vi er vant til i dag. Som børnefamilie er vi flyttet til Høje Taastrup, da der var super gode trafikale muligheder, dette vil ikke være tilstede fra når byggeriet af NWU startes.«

Formand for Plan- og Miljøudvalget i Høje-Taastrup Kommune, Peter Faarbæk (S), har ikke fået udleveret høringssvarene endnu, men han mener, at svarene skal tages alvorligt.

- Vi skal tage de høringssvar, der kommer, og de bekymringer der er, meget alvorligt. Men det er vigtigt at huske, at det er en meget langsigtet og optimistisk prognose, siger Peter Faarbæk med henvisning til, at det er når femte og sidste etape er bygget færdig i 2029, at det forventede antal biler ryger op på 1.481.691 biler om året i området. Og da kan verden se anderledes ud, forklarer Faarbæk:

- Det kan være, at trafikken har udviklet sig på en helt anden måde end forudset. Når vi snakker med trafikforskere om udvikling om 15-20 år, så er der forskellige holdninger til, om der kommer flere eller færre biler, lyder det fra Peter Faarbæk, der godt forstår bekymringen for den øgede trafik.

- Jeg vil gerne berolige med, at det er en meget optimistisk og meget langsigtet plan, der er for det. Der vil være rigtig god tid i etaper at se på, om de her ting udvikler sig, og kræver det nogle ting undervejs i det 10-15 årige forløb, så skal vi som politikere tage ansvar for at sikre, at det ikke bliver den store belastning for folk, hverken trafikalt eller støjmæssigt, siger udvalgsformanden, der ikke har de store bekymringer omkring den første etape, hvor der i 2020 er lagt op til 423.615 flere biler i området. Et tal, der gradvist stiger henover årene.

- Jeg tror ikke, den første etape vil skabe så kaotiske forhold. Der kan være noget i forhold til området ved Gregersensvej, men jeg er ikke så nervøs for den første del af det, siger han.

Administrationen er netop nu ved at behandle de mange høringssvar til lokalplanen for området, og politikerne skal herefter tage stilling til planen igen, sandsynligvis på mødet i april måned.