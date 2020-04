Kæmpe underholdningsunivers til City2

Se billedserie Til efteråret 2020 får kunderne i City2 endnu flere oplevelser at vælge imellem, når underholdningsuniverset Cecilie?s med 18 hullers adventure minigolfbane, 18 hyperballbaner og sportsbar med råhygge indtager City2.

I udfordrede tider er det dejligt med et lyspunkt at se frem til. Til efteråret 2020 får kunderne i City2 endnu flere oplevelser at vælge imellem, når underholdningsuniverset Cecilie's med 18 hullers adventure minigolfbane, 18 hyperballbaner og sportsbar med råhygge indtager City2.

Oplevelsesøkonomi fylder mere og mere i detailhandlen, og City2 følger tidens trend ved at slå dørene op til endnu mere underholdning. Hele plan 1 (underetagen) bliver således i løbet af de kommende måneder omformet til et spændende underholdningsunivers, der strækker sig over hele 5.800 kvadratmeter.

Bag konceptet står Cecilie's. Siden 2009 har Cecilie's givet besøgende masser af oplevelser og underholdning i form af minigolf, bowling, jazzaftener og råhygge. Det er samme koncept, de nu også vil tilbyde kunderne i City2.

- I en udfordrende tid er det dejligt at kunne se frem mod lysere tider med en god nyhed, som passer utrolig godt ind i det, kunderne efterspørger omkring one-stop-shopping. Netop i City2 har vi pladsen og muligheden for at samle en hel række af underholdningstilbud til kunderne. Det nye plan 1 vil sammen med City2's øvrige underholdningstilbud give os et kæmpe skridt mod det største udbud inden for underholdning i et shoppingcenter i Danmark, siger Eva Handest, kommerciel direktør i Danske Shoppingcentre, som ejer City2.

Noget for alle aldre Cecilie's kommer til at levere underholdning og sjov til hele familien, vennerne eller det næste firmaarrangement.

18 hyperball baner (bowlingbaner i et mere moderne spilunivers), 18 hullers adventure minigolfbane og shuffleboard er bare nogle af de tilbud, der kommer på menuen.

Dertil kommer en café med lækker mad, uanset om man er til en signaturburger eller en buffet.

Baren tilbyder specialøl til de voksne og slush-ice/sodavand til børnene samt sportsbar, hvor der vises sportsbegivenheder og -kampe, samtidig med at man kan udfordre hinanden i pool, bordfodbold eller airhockey.

Det handler om at skabe oplevelser Den moderne forbruger efterspørger oplevelser kombineret med shopping, hvilket er baggrunden for, at udbuddet af underholdning og bespisning nu udvides i City2.

- Vi glæder os utrolig meget til igen at byde kunderne på oplevelser i City2 på den anden side af krisen, og vi ser Cecilie's nye oplevelsesunivers som et godt supplement til vores eksisterende underholdningstilbud, som biograf og legeplads. Vores populære sommerparker og vinterens skøjtebane viser, at vores kunder efterspørger underholdning, udtaler Thomas Lüscher, center manager i DEAS.

Cecilie's i City2 åbner efter planen til efteråret 2020, og det bliver første gang, at konceptet åbner i et shoppingcenter.

- Vi glæder os meget til at slå dørene op i City2. Det bliver helt specielt at opleve den synergieffekt, der er mellem shopping og oplevelser. Vi garanterer, at der bliver noget for enhver smag med mindst 54 forskellige baner med minigolf, bowling, shuffleboard, petanque, pool, curling og meget mere, siger Brian Sanvig, administrerende direktør og ejer af Cecilie's.

Borgmester Michael Ziegler hilser også det nye oplevelsesunivers velkommen.

- Vi vil gerne kunne tilbyde et bredt kultur- og fritidstilbud i Taastrup, og Cecilie's vil åbne for et helt nyt segment af underholdning. Det er glædeligt at se, at City2 i den grad følger med tiden og lever op til forbrugertendenserne, siger han.

City2 er ejet af Danske Shoppingcentre og administreres af DEAS, som er Danmarks største center manager med en portefølje på 18 shoppingcentre fordelt over hele landet.