DSV udvider nu sin lokaltion i Hedehusene, som i forvejen er den største på Sjælland. Så bliver den for alvor et logistikknudepunkt mellem Skandinavien og det øvrige Europa.

Kæmpe udvidelse: Så mange nye arbejdspladser er på vej

DSV udvider med yderligere 95.000 m2 lager- og logistikfaciliteter, og det skyldes ikke mindst, at behovet for lagerplads i det storkøbenhavnske område er i stadig stigning, ikke mindst når det gælder mere avancerede løsninger.

Med den planlagte udvidelse af DSV's lager- og logistikbygninger på Hedelandsvej i Hedehusene bliver den for alvor et logistikknudepunkt mellem Skandinavien og det øvrige Europa.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her